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    24 октября 2011

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android с бесплатным трафиком: Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    23:562

    Expense Manager 1.5.0 — персональная мини-бухгалтерия на Android: Приложение дает возможность заносить все свои расходы, долги, учитывать регулярные выплаты и поступления денежных средств.

    23:511

    Quickdroid 4.0.1 — поиск информации на Android: С помощью данного приложения можно выполнять мгновенный поиск приложений, контактов, ссылок в избранном.

    23:41

    Lenovo C325 – недорогой моноблочный компьютер на базе AMD Brazos: Внутри компьютера используется APU AMD E-450

    23:4036

    FIM Facebook Chat 2.20 для общения в социальной сети на Windows Mobile и Windows Phone : Программа имеет простой интерфейс и не загружает оперативную память.

    23:38

    Nexus Texnology предложила энтузиастам компьютерный корпус Prominent R: Устройство оснащается встроенной стыковочной станцией для быстрого подключения накопителей с интерфейсом SATA

    22:529

    Экран ноутбука Dell XPS 14z окружает тонкая, практически незаметная рамка: За счёт этого 14-дюймовая модель по размерам сравнима с 13-дюймовыми аналогами

    19:3036

    Arctic предлагает процессорный кулер Alpine 11 Plus по рекомендованной цене $15: Модель подходит на роль замены штатному кулеру для процессоров Intel

    18:507

    Кулер Thermaltake Frio Advanced подходит для охлаждения процессоров Sandy Bridge-E: По оценке производителя, модель способна отвести от процессора до 230 Вт тепла

    18:152

    Материнская плата ECS X79R-AX на чипсете X79: официальные фото: Новинка оснащается четырьмя слотами для модулей оперативной памяти и 12 портами SATA

    18:128

    n-Track Studio v.6.1.2 Build 2833 Final - программа для редактирования музыкальных файлов с большим количеством возможностей: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    15:35

    В Сети засветился бюджетный планшет Coby Kyros MID7012 под управлением Android 2.3: Как и предшественники, планшет будет комплектоваться CPU частотой 800 МГц

    15:3010

    PeaZip v.4.1 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    15:001

    Balabolka v.2.3.0.510 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    14:251

    Comodo AntiVirus v.5.8 - бесплатный антивирус для ОС Windows: Бесплатный антивирус для ОС Windows

    13:50

    TSMC начинает серийный выпуск 28-нанометровой продукции: Заказчикам предложено четыре варианта техпроцесса

    13:2910

    Intel добавила в свой ассортимент процессор Core i7-2700K и снизила стоимость ряда других CPU: Цена CPU — $332

    13:2916

    USB-накопители RunCore MoonDrive с интерфейсом USB 3.0 развивают скорость до 164 МБ/с: Применение памяти с одноуровневыми ячейками (SLC) обеспечивает больший ресурс записи

    13:257

    Anti Trojan Elite v.5.5.3 - антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров из Windows: Антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров

    13:15

    Корпус Abee AS DX4 подойдет тем, для кого DX3 — маловат: В Европе стартовали продажи корпуса Abee AS DX4

    13:108

    Уход главного «стратега» HP ставит вопрос о будущем webOS: 1 ноября HP покинет Шейн Робисон

    12:593

    FrostWire v.5.2.3 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    12:40

    MozillaCacheView v.1.51 - бесплатная утилита для работы с кэшем браузеров Firefox/Mozilla/Netscape: Бесплатная утилита для работы с кэшем браузеров Firefox/Mozilla/Netscape

    12:051

    Comodo Personal Firewall v.5.8 - бесплатный брандмауэр для домашнего использования: Бесплатный брандмауэр для домашнего использования

    11:30

    Корпус Abee AS DX3 из стали и алюминия появляется в европейской рознице: Цена Abee AS DX3 примерно равна 290 евро

    11:1110

    Fraps v.3.4.7 - программа подсчета FPS в приложениях, записи скриншотов и видео: Программа подсчета FPS в приложениях, записи скриншотов и видео

    10:55

    Hard Drive Inspector v.3.93 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    10:20

    Процессоры для Kindle Fire будет изготавливать UMC: Основой планшета Amazon Kindle Fire является двухъядерный процессор TI OMAP 4430

    09:583

    Nokia приступила к поставкам смартфона 603: От момента анонса устройства до начала отгрузок прошла всего неделя

    09:5325

    Определены лучшие приложения для Windows 7: В рамках Microsoft Innovation day объявлены имена победителей конкурса на «Лучшее приложение для Windows 7»

    09:451

    В систему охлаждения 3D-карты Leadtek WinFast GTX 560 Ti Hurricane входит два 90-миллиметровых вентилятора : Применение вентиляторов большого размера позволило снизить уровень шума

    09:119

    MotionDSP использует технологию AMD и отраслевой стандарт OpenCL для ускорения обработки видео посредством ПО Ikena ISR : Технология разнородных вычислительных платформ AMD позволяет производить реконструкцию видеоизображения «в стиле CSI (Crime Scene Investigation)» для служб государственной безопасности в режиме реального времени

    09:10

    Google просит за Chromebook от $449 до $639, плюс по $5 или $13 в месяц в течение двух лет: Новая схема оплаты введена спустя четыре месяца после начала продаж «хромбуков»

    08:5218

    VMware и NVIDIA предоставляют виртуальный доступ к возможностям рабочих станций: В результате партнерства инженеры, дизайнеры и ученые получат виртуальные рабочие столы класса рабочей станции на базе виртуальной графической платформы Quadro и VMware View

    08:35

    Total Network Inventory 2 - новая версия решения для инвентаризации сетей: В новой версии оптимизированы технология сканирования, хранилище, добавлены настраиваемые отчеты, учет ПО и лицензий, а также живой поиск

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