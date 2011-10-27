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    27 октября 2011

    Недорогой корпус GIGABYTE GZ-P5 Plus сохранит индивидуальный отпечаток хозяина: Новинка оснащается вентилятором

    22:057

    Смартфон LG Prada K2 позирует на фото: Устройство получит двухъядерный процессор

    19:0614

    Производители 3D-карт не испытывают энтузиазма по отношению к будущим GPU AMD и NVIDIA: Сказывается прежний опыт и изменения на рынке

    15:4730

    Foxit Reader v.5.1.0 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    15:001

    Объем карточек ADATA microSDHC UHS-I достигает 64 ГБ: Компания ADATA Technology анонсировала выпуск семейства карт памяти

    14:4520

    В линейку блоков питания Cooltek Value Series вошло три модели мощностью 450, 550 и 650 Вт: Доступные по цене устройства подходят для не слишком требовательных ПК

    14:284

    Sony выкупает долю Ericsson в СП по выпуску сотовых телефонов: Сумма сделки превышает миллиард евро

    14:2819

    JShot v.2.1 - бесплатная мультиплатформенная утилита для создания снимков рабочих экранов и последующей загрузки их на сайты: Бесплатная мультиплатформенная утилита для создания снимков рабочих экранов и последующей загрузки на сайты

    14:25

    Видеокарта Colorful GTX 560 Ti iGame оснащена двумя загадочными слотами расширения: За счёт восьмифазной подсистемы питания плата получилась довольно длинной

    14:0612

    WinAmp v.5.622 - популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео: Популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео

    13:50

    HP рассекретила семь не представленных официально мобильных APU AMD Llano: TDP всех семи гибридных процессоров — 45 Вт

    13:307

    Монитор BenQ BL2201PTE «для бизнеса» имеет соотношение сторон экрана 16:10: Цена новинки — 209 евро

    13:2918

    ASAP Utilities v.4.8.0 - надстройка для электронных таблиц Microsoft Excel: Надстройка для электронных таблиц Microsoft Excel, предназначенная для облегчения работы с программой и автоматизации

    13:15

    Фото дня: шпионские снимки планшета ASUS Eee Pad Transformer Prime: Новая порция фотографий позволяет рассмотреть новинку поближе

    13:1221

    Названа дата выхода планшета Dell Latitude ST: Планшет Dell Latitude ST ориентирован на пользователей из деловой среды

    12:5516

    Производство гибридного процессора для планшетов AMD Z-03 (Hondo) начнется в апреле 2012 года: Вместе с новым APU стартует и производство обновленного чипсета A55T

    12:502

    Freemake Video Converter v.2.4.0.3 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    12:40

    Samsung представила смартфон Galaxy S II HD с поддержкой LTE: Модель имеет дисплей диагональю 4,65 дюйма и разрешением 1280 х 720 пикселей

    12:3633

    Мониторы Acer M2 оснащены TV-тюнером с поддержкой форматов DVB-T и DVB-C: Линейка будет представлена тремя моделями с диагональю экрана 21,5, 24 и 27 дюймов

    12:139

    Fresh View v.8.30 - бесплатная программа для управления мультимедиа файлами: Бесплатная программа для управления мультимедиа файлами

    12:05

    Механическая клавиатура AZiO Levetron Mech4 имеет модульную конструкцию: Модель имеет два съёмных блока клавиш, которые можно располагать по своему усмотрению

    11:4511

    AIDA64 Extreme Edition v.2.00 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    11:30

    LSI приобретает компанию SandForce, специализирующуюся на разработке контроллеров SSD: Сумма сделки — 322 млн. долларов

    11:242

    Вышла первая книга из серии Microsoft Research : В международном издательстве Microsoft Press вышла книга Ричарда Банкса (Richard Banks) «Когда мы будем вспоминать…» (The Future of looking back)

    10:551

    IBM впервые за 100-летнюю историю компании возглавит женщина: Прежний руководитель компании собрался на пенсию

    10:5012

    В день своего юбилея Windows XP стала экспонатом музея: Одной из самых успешных операционных систем в мире – Windows XP – исполнилось 10 лет

    10:203

    Специалисты ESET разработали метод определения точной даты заражения Duqu: Метод определения точной даты проникновения вредоносных программ семейства Win32/Duqu в систему компьютера

    09:45

    Paragon Alignment Tool 3.0 for ESX: теперь удаленное выравнивание разделов и в виртуальной среде: Новая технология PAT ESX использует для выравнивания разделов минимум места на виртуальном диске, а в случае прерывания операции процесс выравнивания возобновляется без потери данных

    09:10

    Новая версия программы QBack: резервное копирование и восстановление данных в облачных средах: QNAP объявляет о выходе новой версии 2.1 программы QBack

    08:35

    «Анекдоты от А до Я» вер.1.2 — лучшие анекдоты Рунета для iPhone и iPad: Электронный сборник анекдотов доступен с устройств iPhone и iPad без подключения к интернету

    08:001

    Яндекс.Такси для iOS и Android — новый способ заказа такси в Москве: Главная особенность сервиса – отправка заказа напрямую водителям, которые находятся поблизости, минуя диспетчера.

    01:30

    Lumia 710 – второй смартфон Nokia под управлением ОС Windows Phone 7.5 Mango: Устройство оснащается одноядерным процессором частотой 1,4 ГГц

    00:5029

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