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    10 октября 2011

    Emulex выпускает самые быстрые в мире адаптеры Fibre Channel: Производительность адаптеров Emulex LightPulse 16Gb Fibre Channel превышает миллион IOPS в расчете на один порт

    23:241

    Smartphone Technologies считает, что в Amazon Kindle Fire нарушены ее патенты: Продажи планшета Amazon Kindle Fire еще не начались, а иск уже подан

    22:0518

    Evolio U9 – тонкий нетбук из Румынии на платформе Intel Cedar Trail : Аппарат будет комплектоваться процессором Intel Atom N2600

    19:4513

    ASUS P9X79: системная плата на базе чипсета Intel X79 для процессоров Sandy Bridge-E: Эту плату, как и многие другие, стоит ожидать к ноябрю

    19:2210

    За первые сутки было заказано более 1 млн iPhone 4S:

    17:3965

    HP и Hynix выпустят память на основе мемристоров в 2013 году: Разрабатываемая технология превосходит существующую флэш-память по всем параметрам

    17:079

    Bookeen оснастила электронную книгу Cybook Odyssey сенсорным дисплеем и модулем Wi-Fi: Устройство поступит в продажу на европейском рынке через пару недель

    15:205

    По мнению ViewSonic, монитор VX2336s-LED подойдет для обработки фотографий: Легкий и тонкий монитор оснащен светодиодной подсветкой

    15:175

    В Computer Choppers придумали покрыть Macbook Pro чистым золотом : Логотип компании Apple выложен бриллиантами

    15:0524

    Hamster Free Video Converter v.3.0.0.0 - бесплатный конвертер для работы с медиа-файлами: Бесплатный медиа-конвертер для работы с медиа-файлами

    14:25

    Твердотельные накопители ADATA XM13 типоразмера mSATA развивают скорость до 280 МБ/с: В режиме записи скорость достигает 260 МБ/с

    14:185

    Windows 7 Manager v.3.0.1 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    13:50

    18 октября будет представлена преемница камер Canon EOS-1D и 1Ds?: Ориентировочная цена камеры — $7800

    13:4521

    Mp3 Ripper v.6.5.7 - бесплатная программа для создания копий CD-дисков: Бесплатная программа для создания копий CD-дисков

    13:15

    AMD показала в работе 28-нанометровый GPU нового поколения: Местом демонстрации выбран технический форум Fusion-2011

    12:5022

    Deskman v.11.0 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    12:40

    Портативные накопители Sony HD-EG5 оснащены интерфейсом USB 3.0: Предложено три варианта цветового оформления HD-EG5

    12:14

    WashAndGo 2011u - чистильщик жестких дисков ПК: Чистильщик жестких дисков ПК

    12:05

    McAfee Fake Alert Stinger v.10.2.0.309 - утилита для удаления ложных антивирусов с ПК: Утилита для удаления ложных антивирусов с ПК

    11:30

    Руководитель профильного подразделения Microsoft рассказал о будущих смартфонах с Windows Phone: Ожидается выход моделей с поддержкой LTE

    11:0930

    Norman Malware Cleaner v.2011.10.09 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    10:55

    Названа европейская цена планшета Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus: Семидюймовая новинка обойдется покупателям в 499 евро

    10:4215

    Miranda IM v.0.9.32 — достаточно популярный и удобный интернет-пейджер: Достаточно популярный и удобный интернет-пейджер

    10:20

    Pixel Qi анонсирует выпуск дисплея, показывающего цветное изображение без подсветки: Одновременно анонсирована и вторая новинка

    10:157

    Системная плата ASRock X79 Extreme7 рассчитана на процессоры Intel Sandy Bridge-E: Поступление ASRock X79 Extreme7 в продажу ожидается в ноябре

    09:507

    PassMark BurnInTest for Linux v.3.0 Build 1003 - тестовая программа проверки ПК в экстремальных условиях под Linux: Тестовая программа проверки ПК в экстремальных условиях под Linux

    09:45

    Ассортимент Aerocool пополнился корпусами для ПК Strike-X GT и Strike-X ST: Новинки нацелены на энтузиастов и геймеров

    09:357

    ZitMo — мобильный напарник для кибератаки на онлайн-банкинг: Статья «ZeuS-in-the-Mobile — факты и догадки» от Дениса Масленникова

    09:102

    Пользователям Android мешают баннеры-вымогатели: Зафиксирован рост обращений пользователей мобильных устройств

    08:354

    R.viewer v.1.0 – бесплатная программа для создания и работы со списками файлов: Бесплатная программа для создания и работы со списками файлов

    08:00

    Специалисты ITRI разработали память типа RRAM, готовую для серийного производства: Исследователи надеются на скорую коммерциализацию разработки

    08:007

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 4.1.3: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    03:06

    Названа цена и срок начала продаж камеры Fujifilm X10: Рассчитывающие получить камеру Fujifilm X10 в подарок на Новый год могут радоваться

    01:1011

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