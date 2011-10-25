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    25 октября 2011

    NVIDIA превратит видеокарту GeForce GTX 560 Ti в «дефорсированный» вариант GTX 570: Новинка будет называться GTX 560 Ti 448 Core

    23:4313

    Обновлена Opera Mini 4.4 для платформы J2ME: В программу внесены исправления в процессе авторизации при использовании Opera Link, повышена стабильность и производительность.

    18:46

    Обновился плеер Songbird 1.52 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    18:321

    Apple обновила MacBook Pro: MacBook Pro получили более производительные CPU и GPU, более ёмкие HDD

    17:2050

    Ассортимент Netlist пополнился SSD типоразмера 1,8 дюйма и mSATA Half-Slim: Устройства соответствуют спецификации SATA 2.6

    15:333

    AMD готовит две платформы для ультратонких ноутбуков — Deccan и Kerala: Первая дебютирует в 2012 году, вторая — в 2013 году

    13:3345

    ASUS VG278H — универсальный стереоскопический монитор с поддержкой 3D LightBoost: 27-дюймовый монитор ASUS VG278H поддерживает технологию NVIDIA 3D Vision 2

    13:3216

    Sapphire комплектует видеокарту Radeon HD 6970 игрой Battlefield 3: Графический ускоритель получил название Radeon HD 6970 BF3 Special Edition

    13:247

    Неанонсированный планшет Motorola замечен на сайте Федеральной комиссии по связи США: Устройство получит процессор частотой 1,2 ГГц

    13:116

    Серийный выпуск APU AMD Trinity начнется в январе: Датой официальной премьеры мобильных APU AMD Trinity назван второй квартал будущего года

    12:2017

    Линейка игровой периферии Tt eSports White-Ra создана при участии Алексея Крупника: Открыли серию игровая мышь Saphira и коврик White-Ra Limited Edition

    12:159

    Корпус Eolize SVD-NC11-02 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX: Цена SVD-NC11-02 — 95 евро

    11:2010

    Наводнение в Таиланде может привести к смене лидера на рынке HDD: Компания Seagate получила шанс обойти своего основного конкурента

    11:0017

    Фото дня: системная плата EVGA X79 FTW: EVGA готовит к выпуску три модели на чипсете Intel X79 Express

    10:303

    Выпущены новые графические драйверы NVIDIA GeForce v.285.62 WHQL: Новые драйверы для продуктов компании NVIDIA

    10:001

    Irdeto приобретает BayTSP: Стратегическое приобретение компании, специализирующейся на борьбе с пиратством и бизнес-аналитике, существенно расширяет арсенал средств Irdeto в сфере безопасности и извлечения прибыли

    09:00

    Menutka вер.1.2 для iPhone – персональный гид по блюдам города: Компания "ФудМап" объявляет о выпуске приложения для поиска блюд в меню кафе и ресторанов с учетом вкусовых предпочтений пользователя iPhone

    08:001

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