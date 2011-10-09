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    9 октября 2011

    Sharkoon обновляет недорогой корпус Vaya Value, получивший интерфейс USB 3.0 и боковое окно: Теперь этот корпус доступен в белом окрасе

    22:339

    Nokia готовит смартфон 603 под управлением Symbian Belle: Устройство получит процессор частотой 1 ГГц

    21:5317

    Nokia С5-05 и С5-06 – удешевленные варианты смартфона С5-03: Новинки лишены Wi-Fi и поддержки 3G

    21:2015

    Учет личных финансов на мобильном с помощью JabpLite 1.80: Бесплатная программа, предназначенная для учета личных финансов

    19:07

    Google поддержала HTC в патентном споре с Apple: Решение ITC будет оглашено 6 декабря

    19:0421

    «Дребеденьги» обновили клиент для Android: Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    18:52

    I-O Data пополнила ассортимент оптических приводов моделью DVR-S24E: Внутренний привод I-O Data DVR-S24E оснащен интерфейсом SATA

    18:3313

    Samsung и Micron вместе будут разрабатывать и продвигать «кубы памяти»: HMCC объединились в Hybrid Memory Cube Consortium

    18:105

    Весной будущего года Fujifilm выйдет на рынок беззеркальных камер со сменной оптикой: Основой беззеркальной камеры Fujifilm со сменной оптикой станет датчик изображения большого размера

    17:219

    Qualcomm рассказала о 28-нанометровых процессорах Snapdragon S4: Производительность по сравнению с современными процессорами Qualcomm Snapdragon увеличена на 60%

    14:5323

    Фото дня: смартфон Motorola Admiral: Устройство оснащено дисплеем размером 3,1 дюйма по диагонали

    13:5110

    Tube Downloader 1.5 создает видеоколлекцию на iPhone и iPad: Приложение для загрузки видеороликов из Интернета

    13:49

    Trillian 1.6.2.11 — обновление IM-клиента для iOS: Приложение позволяет вести переговоры посредством популярных протоколов обмена мгновенными сообщениями, таких как ICQ, AIM, Yahoo! Messenger

    13:48

    Handcent SMS 3.9.0 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    13:461

    iLunascape 3.1.2 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    13:41

    X-plore 1.56 — файловый менеджер для Android и Symbian : В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    13:39

    SMS Enhancer 1.5.8 для Android расширяет возможности по работе с SMS: Программа может отправлять сообщения по заданному расписанию, регулярно создавать резервные копии

    13:34

    Picture Effect Magic 1.9.1 — обработка фотографий на устройствах с iOS : Picture Effect Magic может искажать изображение, накладывать мозаику на выбранную область, размывать изображение

    13:32

    Фоторедактор Pixlr-o-matic 1.1 для Android: Бесплатное приложение от онлайнового редактора изображений Pixlr.com, позволяющее добавлять разнообразные эффекты на фотографии

    13:28

    fMobi 2.0 — клиент Facebook для Nokia: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    13:25

    Социальное интернет-радио Soundtracker Radio 1.6 теперь и для Symbian Anna/Belle: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    13:00

    Primadesk 1.7 для iOS дает возможность управлять фотографиями, хранящимися онлайн: При помощи Primadesk можно легко копировать фотографии с одного сервиса на другой, а также выполнять поиск по всем сервисам одновременно.

    12:53

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