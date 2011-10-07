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    7 октября 2011

    Выпуск ОС Ice Cream Sandwich и смартфона Galaxy Nexus отложен: Samsung и Google отложили анонс новых продуктов, намеченный на 11 октбяря

    20:0731

    Intel предложила сборщикам мобильных ПК два новых процессора линейки Core i3: К новинкам принадлежат модели Core i3-2350M и Core i3-2367M

    20:043

    В серию Spire Kepler вошли три процессорные системы охлаждения: Модели Kepler, Kepler II и Kepler Pro подходят для процессоров Intel и AMD

    18:391

    Плата ASUS ROG Maximus IV Gene-Z/Gen 3 оснащена слотами PCI Express 3.0: Основой платы является набор системной логики Intel Z68

    18:073

    Квартальные показатели TSMC превзошли ожидания: Срочные заказы помогли компании заработать больше

    17:257

    PQI выпускает «флэшку» в виде Санта Клауса: Компания заранее позаботилась о выборе новогодних подарков

    17:156

    ARM и UMC объявили о партнерстве в освоении 28-нанометровой технологии: Пилотный выпуск продукции с применением техпроцесса 28HPM должен начаться в середине 2012 года.

    17:135

    Стала известна стоимость процессоров AMD Opteron 6200 (Interlagos): Цены колеблются от 1135 за топовую 16-ядерную модель до $303 за 8-ядерный Opteron 6212

    17:0911

    Fujifilm показала прототип «суперзума» FinePix X-S1: Объектив Fujifilm X-S1 охватывает диапазон ЭФР 24-624 мм

    16:5911

    Производители столкнулись со сложностями при изготовлении сенсорных экранов для ультратонких ноутбуков: Будут ли востребованы сенсорные экраны пользователями ультратонких ноутбуков?

    16:2225

    Видео дня: смартфон Samsung Galaxy Nexus с ОС Android 4.0: Новинка получила экран типа Super AMOLED

    16:0453

    Планшет E FUN Nextbook Premium8 оснащен процессором Rockchip, работающим на частоте 1 ГГц: Новинка оценена в $300

    15:204

    Накопителю Team S112 достался интерфейс USB 3.0: Габариты изделия равны 56,3 x 16,4 x 7,8, масса — 25 г

    14:45

    Super Talent представляет серверную память Green-Line VLP: Модули уменьшенной высоты рассчитаны на напряжение питания 1,35 В

    14:30

    В оснащение платы Gigabyte H61M-USB3-B3 rev. 2.0 вошли порты USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с: Системная плата Gigabyte H61M-USB3-B3 рассчитана на процессоры в исполнении LGA 1155

    14:15

    Team покрывает флэш-накопитель C117 «объемным титановым покрытием»: «Флэшка» Team C117 получила интерфейс USB 2.0

    14:001

    Ассортимент GlacialTech пополнили процессорные охладители серий Igloo H46 и H58: Универсальные крепления позволяют использовать новинки с процессорами Intel и AMD

    13:444

    «Флэшка» Team TL01 отделана кожей и сталью: Доступны накопители Team TL01 объемом до 32 ГБ

    12:343

    Спецификации и изображение Samsung Galaxy Prime в преддверии официальной премьеры: Смартфон получит двухъядерный CPU частотой 1,2 ГГц

    12:2556

    Sony собирается выкупить долю Ericsson в СП Sony Ericsson : Существование совместного предприятия близится к концу

    12:237

    Hand-shadow 1.0 — театр теней на Android: Приложение представляет собой интерактивный учебник для устройств на платформе Android.

    11:33

    Launcher 7 1.0.1.16.5 — интерфейс Windows Phone 7 на Android: Launcher 7 использует оригинальные фоновые изображения Windows Phone 7

    11:311

    My Tracks 1.1.10 RC1 для Android позволяет вести учет своих перемещений: С помощью данного приложения владельцы мобильного устройства на базе Android могут записывать свои перемещения, сохраняя маршруты путешествий на карте.

    11:24

    Acer планирует выпустить 15-дюймовый ультрабук в пластмассовом корпусе: Примеру Acer последует компания ASUSTeK Computer

    11:2212

    Начат прием предварительных заказов на нетбук ASUS Eee PC X101H: ASUS продолжает выпускать новые нетбуки

    10:4114

    Intellectual Ventures подает в суд на Motorola Mobility, обвиняя ее в нарушении шести патентов: Intellectual Ventures ожидает денежной компенсации ущерба, причиненного в результате нарушения патентов

    10:227

    Смартфон Pantech Vega LTE получил экран разрешением 1280 х720 пикселей и двухъядерный процессор: Размер экрана равен 4,5 дюйма, тактовая частота процессора — 1,5 ГГц

    09:558

    Клавиатура Gigabyte Force K3 ориентирована на любителей игр: Позолоченный разъем USB и синие надписи на клавишах — отличительные черты клавиатуры Gigabyte Force K3

    09:417

    Thermaltake представила компьютерный корпус V3 BlacX Edition: Отличительной чертой V3 BlacX Edition является встроенный док для HDD

    09:1017

    Бета-версия читалки FBReader 0.99.2 для Symbian: Это приложение позволяет выводить на экран мобильного устройства текст электронных книг.

    08:08

    Google Docs 1.0.27 для Android поддерживает Honeycomb : Это приложение позволяет в режиме онлайн работать с офисными документами - создавать таблицы, заниматься текстовой версткой и т.д.

    08:04

    RealCalc Scientific Calculator 1.7.1 для Android — калькулятор для учебы и работы: Данное приложение ориентировано на пользователей, которые выполняют инженерные расчеты, например, студентов, ученых и т.д.

    07:55

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