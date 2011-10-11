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    11 октября 2011

    Ускоритель HIS 6670 iSilence: видеопамять AMD и радиатор Zalman: Карта оснащается памятью DDR3

    23:233

    В США начинаются продажи ультрабука Acer Aspire S3, названа цена: Первой в продажу поступила модификация Acer Aspire S3-951

    21:5235

    В конфигурацию суперкомпьютера Titan войдет 18000 GPU NVIDIA Kepler: Окриджская национальная лаборатория заключила контракт с компанией Cray

    21:3510

    Модульные SSD Apacer SDM 3 рассчитаны на работу в расширенном диапазоне температур : Выпускаются модули объемом от 512 МБ до 16 ГБ

    21:12

    Начат выпуск твердотельных накопителей OCZ Deneva, соответствующих спецификации MO-297: Доступна модификация, оснащенная средствами защиты от выключения питания OCZ DataWrite Assurance

    20:161

    Acer представила смартфон Allegro под управлением Windows Phone 7.5, цена вопроса — 300 евро: В основе устройства - однокристальная система Qualcomm MSM8255

    20:045

    Парад новинок AT&T завершают смартфоны Samsung DoubleTime, Pantech Pocket и AT&T Avail: Модели уже не производят такого впечатления, как Motorola ATRIX 2 и Samsung Captivate Glide

    20:00

    Scythe обновляет процессорный охладитель Big Shuriken: Модель Big Shuriken 2 сильно напоминает свою предшественницу

    19:538

    Broadcom, Freescale и OmniVision совместно создали первую в мире систему помощи при парковке на базе Ethernet и камер кругового обзора: Разработка готова для использования автомобилестроителями

    19:30

    Смартфон Samsung Captivate Glide получил выдвижную QWERTY-клавиатуру: 4-дюймовый дисплей разрешением WVGA выполнен по технологии Super AMOLED

    19:20

    AT&T представила пять новых Android-смартфонов, в том числе – Motorola ATRIX 2: Ассортимент Android-смартфонов, предлагаемых AT&T, теперь насчитывает 19 разных моделей

    18:451

    Наводнение затопило фабрики Canon и Nikon в Таиланде : Возможны перебои с поставками некоторых видов продукции

    18:4211

    Портативный жесткий диск Freecom Mobile Drive XXS 3.0 оснащен интерфейсом USB 3.0: Заявленная скорость передачи данных достигает 130 МБ/с

    18:253

    В твердотельных накопителях Patriot Memory Pyro SE используется контроллер SandForce SF-2281 : Доступны модели объемом 120 и 240 ГБ

    18:11

    Отрасль движется к использованию 450-миллиметровых пластин: Altatech Semiconductor представила оборудование для контроля их качества: Бесконтактный метод инспекции позволяет обнаружить 100% дефектов за один проход

    17:131

    Специалисты ITRI создали «зеленую» поляризующую пленку HyTAC для ЖК-панелей: В производстве новой пленки не используется ядовитый дихлорметан

    16:2310

    Технология Invensas xFD нашла применение в серийных микросхемах DRAM: Первой технологию Invensas DFD в серийном производстве применила компания NANIUM

    15:53

    Официальное приложение Facebook для iPad: Владельцы планшета от Apple могут оценить такие возможности, как игры в высоком разрешении, просмотр фотографий с возможностью пролистывания

    15:501

    Carl Zeiss собирается выпустить объектив с фокусным расстоянием 16 мм для камер Canon и Nikon: Максимальная диафрагма будет равна F/2,8

    15:257

    Hannspree Hanns.G HK241DPB — недорогой монитор диагональю 23,6 дюйма со светодиодной подсветкой: Аппарат оснащается портами D-Sub и DVI

    15:20

    LG выпускает 47-дюймовую ЖК-панель, которая потребляет всего 28 Вт: Новинка характеризуется разрешением Full HD и яркостью 400 кд/м2

    15:107

    Ассортимент eviGroup пополнил 10-дюймовый планшет SmartPaddle с ОС Windows 7: Стоить SmartPaddle будет 659 евро

    14:4512

    Лёгкая игровая мышь CM Storm Xornet появится в продаже уже в октябре: Модель оснащена оптическим датчиком разрешением до 2000 dpi

    14:322

    ASML и IMEC продолжат совместную разработку оборудования для производства микросхем: В ноябре 2011 года ASML установит в IMEC систему NXT1950i

    14:27

    Основой одноплатного компьютера Parvus CPU-111-10 стал четырехъядерный процессор Intel Xeon: Одноплатный сервер оснащен встроенным коммутатором 10GbE

    14:041

    MyPhoneExplorer v.1.8.2 - бесплатная программа для управления телефонами Sony Ericsson: Бесплатная программа для управления телефонами Sony Ericsson

    13:50

    У Agilent Technologies готово первое решение для тестирования оборудования, работающего в диапазоне 60 ГГц: Новинка подходит для тестирования устройств с поддержкой IEEE 802.11ad, WiGig и WirelessHD

    13:383

    Начались продажи механической клавиатуры Ozone Strike: Модель оснащена переключателями Cherry Black MX

    13:3513

    Comodo BackUp v.4.0.6.12 -бесплатная программа для создания резервных копий информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации и данных

    13:15

    Free M4a to MP3 Converter v.7.0 - бесплатный конвертер в формат MP3: Бесплатный конвертер в формат MP3

    12:40

    Kaminario демонстрирует сеть хранения данных K2, в которой используется только полупроводниковая память: Местом показа выбрана конференция SNW Fall 2011

    12:08

    FuturixImager v.6.0.3 - бесплатная программа для просмотра графических изображений: Бесплатная программа для просмотра графических изображений

    12:05

    Опубликован первый неофициальный снимок, сделанный с помощью камеры iPhone 4S: Начало продаж iPhone 4S в США и некоторых других странах намечено на 14 октября

    12:0313

    Скорость чтения карт памяти Toshiba Premiugate SDHC UHS-1 достигает 95 МБ/с: Скорость записи карт памяти Toshiba Premiugate SDHC UHS-1 достигает 80 МБ/с

    11:4112

    Spytech SpyAgent v.7.50 - утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и кучу другой информации: Утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и кучу другой информации

    11:30

    Опубликованы изображения смартфона Nokia 800 с ОС Windows Phone 7.5: Рекламные изображения дают представление о внешнем виде смартфона Nokia 800

    11:228

    Корпоративный планшет Motorola Solutions ET1 комплектуется ОС Android: Семидюймовый планшет построен на двухъядерном процессоре

    11:105

    USBDeview v.1.95 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    10:55

    Stickies v.7.1b - бесплатная утилита для создания и управления заметками: Бесплатная утилита для создания и управления заметками

    10:20

    Recuva v.1.41.534 - бесплатная утилита для восстановления данных: Бесплатная утилита для восстановления данных

    09:45

    «Лаборатория Касперского» получила три новых патента в России: «Лаборатория Касперского» объявляет о получении трех новых патентов на технологии

    09:101

    В распоряжении смартфона Samsung Galaxy S III окажется двухъядерный CPU частотой 1,8 ГГц: Ранее предполагалось, что смартфон будет оснащен четырехъядерным процессором частотой 2,0 ГГц

    09:0026

    Стали известны планы Intel по выпуску SSD в 2012 году: В следующем году Intel выпустит серии твердотельных накопителей Ramsdale MLC, King Crest, Taylorsville и Lincoln Crest

    08:457

    ABBYY и «1С» выпускают ABBYY Lingvo x5 «Английский язык для начинающих»: В специальной версии электронного словаря добавлены видеоуроки, улучшены возможности перевода по наведению и обновлены упражнения для изучения слов

    08:35

    Intel снимает с производства еще девять процессоров: Шесть из них относятся к семейству Arrendale, еще три - Clarksfield

    08:158

    Пользователи Android и iOS получили новые мобильные словари Paragon: Paragon Software Group выпустила мобильные словари для Android, iPhone, iPad и iPod touch

    08:00

    Системная плата BIOSTAR A75MH рассчитана на процессоры AMD в исполнении FM1: Плата A75MH поддерживает процессоры серий AMD A8, A6, A4 и E2 с TDP до 100 Вт

    08:00

    Однокристальная система для записи и воспроизведения звука Nuvoton ChipCorder ISD9160 основана на 32-разрядном ядре ARM: Ознакомительные образцы ISD9160 уже доступны

    07:00

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