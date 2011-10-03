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    3 октября 2011

    Arctic Accelero S1 Plus — пассивное охлаждение для 3D-карт AMD и NVIDIA: Для полноценного охлаждения некоторых 3D-карт нужен дополнительный модуль S1 Plus Turbo Module

    22:4411

    Arctic выпустила охладитель Accelero Twin Turbo для 3D-карт AMD Radeon HD 6990: Цена новинки Arctic примерно равна $150

    22:226

    APU Trinity будет выпускать Globalfoundries, а GPU AMD Radeon HD 7000 — TSMC: Появление APU Trinity ожидается в первом квартале 2012 года

    20:5716

    Источник подтверждает дату выхода первых процессоров AMD Bulldozer: В ожидании чуда...

    20:2038

    Моноблочный ПК Samsung Series 7 со складным экраном представлен официально: Модель оснащена 23-дюймовым сенсорным дисплеем, который можно располагать параллельно столу

    18:3212

    Intel готовит Core i3-2332M — еще один «улучшаемый» процессор: После ввода кода с авансовой карты частота CPU возрастает с 2,2 до 2,6 ГГц

    18:2419

    В процессорных СВО Corsair Hydro H100 обнаружились проблемы: Пользователи жалуются на неработающий регулятор скорости вращения вентиляторов

    17:555

    Слух: Nokia готовит смартфон Ace под управлением WP7 с экраном AMOLED диагональю 4,3 дюйма: Смартфон получит CPU частотой 1,4 ГГц

    17:1117

    Адаптер LiveLens MFT позволяет использовать объективы Canon EF с камерами Micro 4/3: Особенностью новинки является возможность управления диафрагмой

    15:304

    DarkWave Studio v.3.7.1 - бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    15:001

    Medion оснастила игровой ноутбук Erazer X7813 видеокартой GeForce GTX 560M: В ноутбуке используется четырехъядерный процессор Core i7-2630QM

    14:4421

    aTunes v.2.1.0 - бесплатная программа для воспроизведения MP3 с набором дополнительных возможностей: Бесплатная программа для воспроизведения MP3 с набором дополнительных возможностей

    14:254

    Dell представила на российском рынке ноутбуки серии Inspiron N5050: Основой устройств служат процессоры Intel Core второго поколения

    14:002

    VideoCacheView v.2.00 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров

    13:503

    Видеокамера Kodak PlayFull позволяет снимать HD-видео на глубине до трёх метров: На карту памяти объёмом 32 ГБ поместится десять часов видео высокой чёткости

    13:201

    Ashampoo WinOptimizer v.8.13 - программа-настройщик операционных систем Windows: Программа-настройщик операционных систем Windows

    13:15

    Paint.NET v.3.5.9 - хороший бесплатный графический редактор: Исправленная версия бесплатного графического редактора

    12:40

    Glary Utilities v.2.38 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    12:051

    Ноутбук Sony VAIO SE имеет дисплей диагональю 15,5" и разрешением Full HD: Новинка заключена в корпус из магниевого сплава и весит чуть менее 2 кг

    11:5024

    Monitor Asset Manager v.2.60.0.972 - утилита просмотра детальной информации о подключенных к вашему ПК мониторах: Утилита для просмотра детальной информации о подключенных к вашему ПК мониторах

    11:30

    Microsoft: о создании интерфейса Metro из первых рук: В рамках конференции User Experience Russia 2011 6 октября впервые в России прозвучит доклад «От наброска до продукта: проектирование интерфейса Windows Phone»

    10:55

    Windows Azure приходит в Россию : Microsoft расширяет свое облачное предложение для российских заказчиков и объявляет о доступности облачной платформы Windows Azure в рамках обновленной программы корпоративного лицензирования Enterprise Agreement

    10:20

    Участие в сговорах помогало Hitachi-LG продавать оптические накопители по завышенным ценам: Компании придется заплатить штраф в размере 21,1 млн. долларов

    09:5323

    АЦ СЕРСО получила сервисную авторизацию от Apple: Новый авторизованный сервисный провайдер Apple

    09:45

    Процессорный охладитель начального уровня Evercool Transformer S получил две тепловые трубки: Габариты изделия равны 130 x 161 x 78,5 мм

    09:334

    В Мобильном Агенте появилась поддержка Одноклассников. : В Mail.ru@Агент добавлена поддержка социальной сети Одноклассники

    09:10

    WinSoft International локализовал Serif WebPlus X5 на семь европейских языков, в том числе на русский.:

    08:35

    Stimulsoft Reports.Fx - новые версии генераторов отчетов для технологий Flex, PHP и Java: Анонсирован выход новых версий генераторов отчетов для технологии Flex, PHP и Java

    08:00

    Talkonaut 5.70.83 — VoIP-общение на Java-телефонах: Клиент может использовать настройки любого доступного соединения — GPRS, EDGE, 3G или WIFI.

    03:16

    Несмотря на типоразмер micro ATX, корпуса Sharkoon MS120 и MS140 поддерживают флагманские видеокарты: Для установки топовых ускорителей придется пожертвовать корзиной для HDD

    01:0815

    Начала работу компания Pentax Ricoh Imaging Company: Результатом поглощения компании Pentax компанией Ricoh стала новая компания

    00:235

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