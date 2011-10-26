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    26 октября 2011

    KFA2 готовит видеокарту GeForce GTX 570 с поддержкой четырёх мониторов одновременно: Обойти ограничения по числу возможных подключений позволяет контроллер IDT VMM1400

    19:525

    Nokia представила телефоны Asha 200, 201, 300 и 303: яркие цвета, интересные спецификации и низкие цены: Nokia Asha 200, 300 и 303 поступят в продажу в четвертом квартале 2011 года, Asha 201 — в первом квартале 2012 года

    16:1244

    Apple строит солнечную электростанцию площадью 700 тыс. кв. м: Солнечная электростанция будет обеспечивать энергией новый центр обработки данных Apple

    15:4943

    JetPhoto Studio v.4.11 — бесплатная программа для работы с цифровыми изображениями: Бесплатная программа для работы с цифровыми изображениями, содержащая утилиту обработку графики JetPhoto Studio и JetPhoto Server для подготовки публикации данных в сети

    15:00

    BurnAware v.4.0 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    14:25

    Avira AntiVir PE v.12.0 - бесплатный антивирус для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО: Бесплатный антивирус, предназначенный для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО

    13:50

    Платформа AMD Brazos 2.0: чипсет Hudson M3L и APU E2-1800 и E1-1200: Нас ждут незначительные улучшения в сравнении с гибридными процессорами E-450 и E-300

    13:3959

    Стали известны цены твердотельных накопителей Samsung 830 Series: Наименее вместительная модификация обойдётся покупателю в $130

    13:3713

    SpeedUpMyPC v.5.1.5.2 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    13:15

    Представлен «первый настоящий смартфон с Windows Phone» — Nokia Lumia 800: Смартфон оснащен дисплеем Nokia ClearBlack AMOLED и камерой с объективом Carl Zeiss Tessar

    13:0478

    Enermax Brick — алюминиевый корпус для HDD типоразмера 3,5 дюйма: Устройство имеет две модификации - с поддержкой интерфейсов USB 2.0 и USB 3.0

    12:552

    GetDataBack v.4.24 - мощная программа для восстановления удаленной информации: Мощная программа для восстановления удаленной информации

    12:40

    Corning Lotus Glass — новое стекло для новых дисплеев: Начат выпуск стекла для дисплеев OLED и LTPS TFT

    12:177

    В линейку недорогих блоков питания Compucase Cougar A вошли устройства мощностью до 760 Вт: Цены заканчиваются на отметке $110

    12:051

    ShellToys v.7.3.0 - утилита для расширения возможностей контекстного меню Windows: Утилита для расширения возможностей контекстного меню Windows

    12:05

    Enermax выпускает беспроводную версию клавиатуры Aurora Lite: Как и в проводном варианте, клавиатура имеет алюминиевый корпус, отделанный шлифовкой

    12:009

    Системная плата MSI Z68MA-G43 (G3) заслужила два слота PCI Express 3.0 x16: Модель типоразмера Micro ATX совместима с процессорами Intel в исполнении LGA 1155

    11:454

    CurrPorts v.1.96 - утилита для просмотра списка открытых TCP/IP и UDP портов: Утилита для просмотра открытых TCP/IP и UDP портов

    11:30

    Фото дня: системная плата ASUS Sabertooth X79: Плата рассчитана на использование с процессорами Sandy Bridge-E в исполнении LGA 2011

    11:207

    За год ARM удалось увеличить прибыль на 44%: ARM отчиталась за третий квартал 2011 года

    11:081

    The Cleaner v.8.1.0.1108 - программа для очистки ПК от вредоносного ПО: Программа для очистки ПК под управлением Windows от вредосносного ПО

    10:55

    Таиландская фабрика Sony по выпуску датчиков изображения затоплена: Предприятие не работает, начиная с 14 октября

    10:4521

    DVDStyler v.2.0 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    10:20

    Image Tuner v.2.0 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    09:45

    «Лаборатория Касперского»: Duqu — сводный брат Stuxnet?: «Лаборатория Касперского» подвела первые итоги исследования вредоносной программы Duqu

    09:10

    PhoneUP Агент и сервис «Присутствие» облегчат общение в телефонии Cisco: Две новинки - сервис «Присутствие» и утилита PhoneUP Агент

    08:35

    SearchInform представила решение с поддержкой остановки почтовых сообщений: Обновленная версия средства контроля рабочих станций и лэптопов сотрудников - SearchInform EndpointSniffer 4.0

    08:00

    Камера GoPro HD HERO2 поддерживает видео высокой четкости и управление по Wi-Fi: Компактная камера в защищенном исполнении предназначена для активного отдыха

    08:005

    Сегодня Nokia официально представит смартфоны Lumia 800 и 710 под управлением ОС Windows Phone 7.5 Mango: Оба устройства получат по 512 МБ оперативной памяти

    01:4521

    Freescale объединяет в новой платформе ядра ARM Cortex-M4 и Cortex-A5: По замыслу разработчика, платформа станет основой для встраиваемых микропроцессоров (eMPU)

    00:391

    Ключевые спецификации Nokia 900 стали известны за сутки до официального анонса: В оснащение смартфона войдет одноядерный CPU частотой 1,4 ГГц

    00:3531

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