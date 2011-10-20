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    20 октября 2011

    Фото дня: Nokia Sabre — второй смартфон с ОС Windows Phone, который дебютирует на будущей неделе: Названа ориентировочная цена Nokia Sabre

    22:4317

    PowerColor SlingIt позволяет связать источник и приемник видео высокой четкости без проводов: Данные передаются по радиоканалу в диапазоне 4,9-5,9 ГГц на расстояние до 25 м

    22:328

    Процессоры Intel Core i7-3930K и Core i7-3960X семейства Sandy Bridge-E замечены в европейских магазинах: Цена старшей модели - $1086, младшей - $616

    22:323

    CINQ — портативный 10-дюймовый монитор для ноутбука: Для подключения CINQ к ПК используется порт USB

    20:4813

    SSD OCZ Octane: объем до 1 ТБ и контроллеры Indilinx Everest: Для твердотельных накопителей OCZ Octane выбран типоразмер 2,5 дюйма

    20:2513

    Боковые стенки корпуса Cooler Master Silencio 450 обиты звукопоглощающим покрытием: Обеспечить пониженный уровень шума помогут два тихих 120-мм вентилятора

    19:2014

    Алюминиевые лопасти вентилятора Prolimatech Vortex Fan Aluminum подсвечиваются красным: ...а еще прокачивают более трех кубометров воздуха в минуту

    18:505

    AOC анонсирует выпуск мониторов e2219Ph и e2436Pa с динамической контрастностью 20000000:1 : Новинки предназначены для делового применения

    17:075

    По мнению Quickfilter Technologies, недорогой звуковой процессор QF3DFX может найти применение в планшетах: Микросхема размерами 4х4 мм возьмет на себя всю работу со звуком

    16:594

    Продажи Nokia в третьем квартале превзошли ожидания: Операционная прибыль сократилась на 60%

    16:1738

    Системная плата MSI X79A-GD65 8D для процессоров Sandy Bridge-E позирует на фото: Новинка оснащается тремя слотами PCI-Express x16 3.0

    15:052

    Greenbook EZRead Touch: электронная книга с сенсорным экраном за $95: Производитель называет новинку самым дешевым вариантом среди аналогов

    15:054

    Основой плат Foxconn D270S и D250S стала платформа Intel Atom: К особенностям D270S относится наличие портов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с

    15:046

    Intel начала серийное производство 22-нм процессоров Ivy Bridge: Переход на 22-нм техпроцесс возвещает наступление эры 3D-транзисторов

    14:3839

    Canon и Nikon похвалились достижениями в выпуске объективов для зеркальных камер: Суммарный объем выпуска перевалил за 135 млн. штук

    14:367

    В Европе корпуса для мини-ПК Abee acubic M20 стоят 240 евро: Материалом Abee acubic M20 выбран алюминий

    14:0011

    Системные платы BIOSTAR A55ML предназначены для компактных ПК : Платы BIOSTAR A55ML рассчитаны на процессоры AMD A и AMD E2 в исполнении FM1

    13:33

    Lytro представила первые камеры «светового поля», которые позволяют менять фокусировку на готовых снимках: Цена зависит от объема флэш-памяти

    13:0527

    ARM обещает появление в ближайшие годы смартфонов ценой $100, сопоставимых с сегодняшними по $500: Представлен процессор ARM Cortex-A7 — «младший брат» Cortex-A15

    12:2711

    HyperSnap-DX v.7.07.06 - утилита для захвата изображений из Windows и многих игр, работающих под DirectX, Direct3D, 3Dfx Voodoo и Glide: Утилита для захвата изображений из стандартных приложений Windows и многих игр, работающих под DirectX, Direct3D, 3Dfx Voodoo и Glide

    12:05

    Глава Dell разочарован продажами планшетов с ОС Android: По мнению Майкла Делла, ситуацию может изменить выход Windows 8

    11:5047

    Advanced Uninstaller PRO v.10.5 – удобная программа для полного удаления других приложений: Удобная программа для полного удаления других приложений

    11:30

    Смартфоны Samsung Focus S и Focus Flash с ОС Windows Phones перестали быть тайной: Основой смартфонов стал процессор Qualcomm Snapdragon

    11:128

    Пол Отеллини призовет главу HP сохранить производство ПК: Руководитель Intel обратил внимание на возрастающую роль цифровых изображений

    11:002

    ClamAV v.0.97.3 - бесплатный антивирус с открытыми исходными кодами: Бесплатный антивирус с открытыми исходными кодами

    10:55

    Wyse представила «самые быстрые в отрасли» тонкие клиенты Wyse Z50 и Wyse X50m : Новинки для корпоративного рынка представлены в Копенгагене

    10:404

    DownloadStudio v.7.0.5.0 - диспетчера загрузок из Интернет: Диспетчер загрузок из Интернет

    10:20

    Производители планшетов обеспокоены уменьшением внимания со стороны Google: Представляя Android 4.0, разработчик ОС сделал упор на смартфоны

    10:1920

    Vertu представила люксовые смартфоны Constellation и Constellation Precious: Обе модели оснащаются экранами, выполненными по технологии AMOLED

    10:158

    Девятидюймовый планшет E FUN Nextbook Premium9 будет стоить $269: Пока устройство будет поставляться с Android 2.3, но компания обещает обновление до Honeycomb

    09:514

    Гибрид смартфона и планшета ASUS Padfone увидит свет в первом квартале 2012 года: Программной платформой новинки станет ОС Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

    09:4511

    Blender v.2.60 Final - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    09:451

    За квартал Western Digital отгрузила 58 миллионов жестких дисков: Доход Western Digital за три месяца составил 2,7 млрд. долларов

    09:36

    Фото дня: глава ASUS показал планшет Transformer Prime на базе NVIDIA Tegra 3: Модель оснащена 10-дюймовым дисплеем и имеет толщину 8,3 мм

    09:3020

    К концу года в мире сможет остаться всего три производителя жестких дисков: Сделка между Seagate и Samsung ударила по Western Digital

    09:2021

    Microsoft опубликовала финальную программу конференции Tech-Ed Russia 2011: Компания Microsoft анонсировала финальный список докладов конференции Tech-Ed Russia 2011

    09:10

    AMD консолидирует инженерные ресурсы и назначает нового главного инженера: Специалист с опытом работы в IBM, Appl и Cisco возглавил разработку новых продуктов

    09:0312

    Спам в сентябре 2011 года: Экономическая нестабильность осложняет жизнь спамеров: «Лаборатория Касперского» проанализировала активность спамеров в сентябре 2011 года

    08:35

    В социальной сети «В контакте» появилась новая мошенническая схема: Новые мошеннические схемы в социальной сети «В контакте»

    08:002

    iPhone 4S работает не только с GPS, но и с ГЛОНАСС: К сожалению, технические подробности реализации работы нового смартфона с GPS и ГЛОНАСС на данный момент неизвестны.

    02:1226

    В прошлом квартале Apple вновь продемонстрировала рекордные показатели на всех фронтах : Рекордные продажи Mac и iPad, cамые высокие доход и прибыль за сентябрьский квартал в истории

    01:507

    Жесткие диски начнут дорожать уже в ноябре: Наводнение в Таиланде вызвало панику среди сборщиков ПК

    00:3414

    Noctua предлагает бесплатные крепления для перехода на сокет LGA2011 : Крепление совместимо со всеми процессорными охладителями Noctua

    00:153

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