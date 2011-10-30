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    30 октября 2011

    К концу будущего года ультрабуки составят не более четверти всех потребительских ноутбуков : Оценка поставщиков комплектующих расходится с планами Intel

    20:34100

    Micron и A*STAR будут совместно разрабатывать память типа STT-MRAM: Программа сотрудничества Micron и DSI рассчитана на три года

    18:03

    Китайцы наградили клон MacBook Air процессором Atom N2800, оценили в $471: Габариты устройства примерно соответствуют размерам оригинального MacBook Air

    17:4135

    Флагманский процессор AMD на архитектуре Bulldozer разогнан до частоты 8,46 ГГц: Частота процессора оказалась на 32,13 МГц выше, чем при предыдущем разгоне

    16:4340

    Неттоп Giada F100 будет оснащаться 32-нанометровыми процессорами Atom: Экономичная новинка обходится без активного охлаждения

    15:05

    3D-карта Inno3D GeForce GTX550Ti Vision3 поддерживает три монитора одновременно: Для питания компонентов карты применена шестифазная схема

    14:024

    В Корнельском университете создан транзистор из хлопковых волокон: Чтобы придать волокнам необходимые свойства, ученые прибегли у нанотехнологиям

    13:336

    CMOSIS анонсирует датчик изображения разрешением 70 Мп: Шаг пикселя CHR70M равен 3,1 мкм

    12:3513

    Sony собирается выйти из СП с Samsung по выпуску жидкокристаллических панелей: Выпуск телевизоров стал для Sony убыточным

    12:0611

    SENA ориентирует модули ZigBee-ZE20S на производителей электроники: Модули ProBee-ZE20S DIP и ProBee-ZE20S SMD обратно совместимы с существующими продуктами ProBee

    11:35

    Фото дня: камера Panasonic Lumix GX1: Стала известна дата официальной премьеры Panasonic Lumix GX1

    11:0514

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