  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 октября 2011

    У Toshiba готово второе поколение процессоров для распознавания образов : Поставки ознакомительных образцов компания обещает начать в ноябре

    22:216

    Новинки SkinnyBytes позволят запитать от линии PoE устройства мощностью до 60 Вт: Применение алюминиевого корпуса позволяет справиться с задачей охлаждения устройства

    22:00

    Специалисты Fujitsu научили смартфон разговаривать с пользователем : В Fujitsu создана новая технология речевого взаимодействия со смартфонами

    21:4711

    Sony Ericsson в 2012 году будет выпускать только смартфоны: Отказ от выпуска сотовых телефонов вызван желанием сконцентрировать усилия

    20:4921

    Samsung лицензировала разработку SMSC в области внутрисистемных интерфейсов: Ранее лицензию на технологию ICC приобрела AMD

    20:332

    Samsung не удалось запретить продажу устройств Apple в Нидерландах: Нидерландский суд отклонил запрос южнокорейского производителя

    20:0314

    В спор между S3 и Apple вмешалась AMD: AMD утверждает, что S3 не владеет патентами, в нарушении которых она обвинила Apple

    19:4232

    Qualcomm вытеснила Intel из iPhone: Покупка Infineon пока не помогла Intel закрепиться на рынке мобильной электроники

    18:343

    Samsung удалось избежать запрета на продажи Galaxy Tab в США: Адвокаты Samsung замешкались, пытаясь отличить Samsung Galaxy Tab 10.1 от Apple iPad

    18:179

    Графен может стать материалом для изготовления датчиков изображения: Специалисты MIT обнаружили фотоэлектрические свойства наноматериала

    18:0112

    ASRock тоже опубликовала список плат, совместимых с процессорами AMD Bulldozer: В этом перечне есть и модели почтенного возраста

    16:39

    Quanta тоже будет платить Microsoft за использование Android: Microsoft убедила очередного крупного производителя лицензировать патенты на технологии, используемые в Android

    15:484

    18 системных плат MSI поддерживают процессоры AMD серии FX: Компания опубликовала на своём сайте список моделей и соответствующих версий BIOS

    15:203

    Google и Samsung отложили премьеру первого смартфона с ОС Android 4.0 на следующую неделю: Датой анонса названо 19 октября

    15:1912

    AMD обещает увеличивать производительность процессоров на 10-15% ежегодно: Хватит ли этого для конкуренции с Intel?

    14:4362

    AUO начнёт массовый выпуск дисплеев AMOLED в 2012 году: Компания разослала образцы изделий производителям смартфонов и ODM-партнерам

    14:208

    Panasonic комплектует защищенный планшетный компьютер Toughbook CF-D1 CPU частотой 2,5 ГГц: Роль центрального процессора планшета выполняет Intel Core i5-2520M

    14:05

    ASUS планирует выпустить пять новых роутеров с поддержкой IEEE 802.11n: В список новинок войдет модель, рассчитанная на подключение к порту USB

    13:17

    AMD закажет у TSMC выпуск процессоров Bulldozer?: TSMC достанется и выпуск будущих APU на архитектуре Piledriver

    13:0713

    Microsoft завершила приобретение Skype: Сумма сделки составила 8,5 млрд. долл.

    12:3516

    Корпус Danger Den Q20 можно укомплектовать цветными панелями: Размеры корпуса — 527 x 185 x 462 мм

    12:285

    Американские исследователи считают целесообразным отказ от DRM: Сложные механизмы DRM не справляются со своей задачей, но осложняют жизнь честных пользователей

    12:0323

    Belarc Advisor v.8.2.6.1 - бесплатная программа для сбора информации о компьютере: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    11:30

    LTE выпускает собственный планшет с поддержкой сотовых сетей за $249: Устройство работает под управлением ОС Android

    11:0710

    Развитие киберугроз в сентябре 2011 года: спам в Skype и мобильные троянцы для смартфонов: «Лаборатория Касперского» проанализировала развитие киберугроз в сентябре 2011 года

    10:55

    Обновлен Dr.Web для Android: Доктор Веб» сообщает об обновлении программного продукта Dr.Web для Android Антивирус + Антиспам

    10:20

    Kogan представила два недорогих планшетных компьютера под управлением ОС Android : Оба планшета оснащаются CPU частотой 1 ГГц

    09:561

    TrustPort представляет TrustPort Tools 2012: Новый продукт TrustPort для защиты данных.

    09:45

    Выпущено приложение Альфа-Банка для BlackBerry: Оно позволяет владельцам смартфонов BlackBerry проверять состояние текущих счетов и получать информацию по последним операциям по ним...

    09:37

    Яндекс.Киноафиша для Android подскажет, куда сходить в кино: Приложение поможет выбрать, на какой фильм пойти, и узнать расписание сеансов.

    09:352

    Компания i-Free кардинально обновила мобильное приложение Smartive Travel : Компания i-Free кардинально обновила мобильное приложение Smartive Travel, предназначенное для покупки авиабилетов через смартфон

    09:10

    Мошенники спекулируют на смерти Стива Джобса в Facebook: Мошенники используют социальную сеть, чтобы заманивать пользователей на вредоносные сайты

    08:35

    Вышла новая версия Nokia Drop 1.3.1 : При помощи программы можно изменить обои, передать на телефон ссылку, фотографию, вид карты или определенное местоположение с maps.ovi.com

    08:02

    Falcongaze SecureTower: оптимизированы хранилища данных и системы отчетности: В новой версии системы SecureTower была оптимизирована система хранения данных в базе, а также добавлены новые возможности

    08:00

    File Expert 3.2.7 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    07:00

    KINGMAX представила «первый в мире» SSD объемом 1 ТБ: Наряду с накопителем максимального объема, будут выпускаться и модификации объемом 32, 64, 128, 256 и 512 ГБ

    00:458

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018