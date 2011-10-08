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    8 октября 2011

    ArtRage 1.3 для рисования на iPad: В программе можно имитировать самые разные стили рисунка: масляными красками, акварелью, чернилами, аерографом, карандашами, углем, пастелью.

    17:58

    До конца месяца Carl Zeiss выпустит объектив Distagon T* 2,0/25: Появление объектива в продаже ожидается до Нового года

    13:202

    TDK в будущем году выпустит HDD с «лазерным подогревом»: Применение лазера позволит удвоить плотность записи

    12:3524

    Серверные процессоры AMD Opteron 4200 и 3200: цены: Самый дешевый представитель младшего семейства оценивается в $114,45, цена самого дорогого представителя старшей серии - $430

    12:2021

    BenQ начинает продажи в Европе мониторов GL2450HM и GL2750HM, оснащенных светодиодной подсветкой: Оба монитора характеризуются разрешением Full HD

    11:1218

    Фото дня: 10-дюймовый планшет Dell с ОС Windows 7: Новинка появится в продаже до конца года

    11:0019

    ADATA Technology отмечает высокую надежность модулей памяти новой серии Premier Pro: Модули новой серии проходят тестирование в два этапа

    10:457

    Pandigital представила 8-дюймовый планшет SuperNova: В устройстве используется CPU Samsung S5PV210 частотой 1,06 ГГц

    10:185

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