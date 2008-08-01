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    1 августа 2008

    Apple разослала тестерам первую бета-версию Mac OS X 10.5.5 :

    21:43

    Dell представила новый бизнес-ноутбук Vostro 2510 :

    21:21

    Arctic Cooling выпускает кулер Alpine 64 для процессоров AMD:

    19:28

    «Лаборатория Касперского»: рейтинг вредоносных программ — июль 2008:

    19:09

    «Лаборатория Касперского» предупреждает:

    18:47

    NVIDIA собирается прекратить выпуск чипсетов? :

    18:22

    Shuttle представила новый мощный «кубик» — XPC Glamor H7 7800:

    17:40

    Apple выпустила вторую бета-версию iPhone Software 2.1 :

    17:13

    ZOTAC ZT-95TES2P-FCL AMP! Edition — один из самых быстрых ускорителей на базе GeForce 9500 GT :

    16:35

    Первые фото и сведения об ASUS Eee PC 701SD:

    16:05

    Formation удваивает объем накопителя ToughDisk 3500, позиционируемого, как альтернатива SSD:

    15:10

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.0.2.0:

    13:50

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.8 Beta:

    13:25

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.6.4.2:

    13:00

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 19:

    12:35

    Apple выпустила Security Update 2008-005 для Tiger и Leopard :

    12:12

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.04:

    12:10

    Общение в сети: ooVoo v.1.7.1.35:

    11:45

    Покупателей GeForce 8800GT могут ждать неприятные сюрпризы, о которых не знает даже NVIDIA:

    11:20

    Общение в сети: QIP Infium Build 9012 RC3:

    11:20

    Nikon предлагает владельцам DSLR-камеры D3 выполнить аппаратную модернизацию:

    11:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.5.8 Beta:

    10:55

    USB-накопителем nailed ПК можно «пригвоздить» :

    10:33

    Мультимедиа: Reaper v.2.44:

    10:30

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.46:

    10:05

    Force3D оснащает Radeon HD 4850 и HD 4870 кулером Accelero Twin Turbo :

    09:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.48.00:

    09:40

    Диски CD-R и DVD±R могут подорожать:

    09:15

    Утилиты: SideSlide v.3.0 Beta:

    09:15

    Американцам для создания суперкомпьютера понадобилось вдвое больше GPU, чем бельгийцам:

    09:05

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.528:

    08:50

    Первый взгляд на систему охлаждения HIS IceQ 4:

    08:29

    Диагностика: ASTRA v.5.40:

    08:25

    FullHD дисплей Dell S2409W: одна из первых ласточек поколения с соотношением сторон 16:9:

    08:14

    Диагностика: ASTRA32 v.2.00:

    08:00

    Продукция ASUS пополнилась сверхнадежными блоками питания U-75HA:

    07:48

    Intel уже работает над третьим поколением Classmate PC :

    01:46

    Домашние маршрутизаторы Wi-Fi производства D-Link экономят до 40% электроэнергии:

    00:18

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