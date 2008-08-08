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    8 августа 2008

    SPARKLE Calibre Fly Cooling — стильный и мощный VGA-кулер для энтузиастов:

    23:23

    OCZ Technology представила оптимизированные для Intel P45 наборы памяти — Special 8GB и 16GB:

    21:17

    Бюджетный процессор Intel Pentium Dual-Core E5200 поступил в продажу:

    20:51

    BenQ выпускает мониторы формата 16:9 с уменьшенным вдвое количеством ламп подсветки:

    19:08

    Silicon Power выпустила 8-ГБ карту microSDHC Class4 :

    18:18

    QNAP TS-509 Pro Turbo NAS — компактное 5-ТБ сетевое хранилище «все в одном» с поддержкой горячей замены HDD:

    17:00

    «Лаборатория Касперского»: спам в июле 2008:

    16:17

    Sony выпустила свою самую тонкую 10-Мп компактную камеру и камеру с 4 ГБ встроенной памяти:

    14:10

    Apple разослала тестерам первую бета-версию Mac OS X 10.5.5 :

    13:55

    Каталогизаторы: All My Movies v.4.9 Build 1259:

    13:50

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.11.6.0 Build 3:

    13:25

    Настройщики: Super Utilities v.8.4:

    13:00

    Утилиты: Weather Alarm Clock v.3.6:

    12:35

    NVIDIA купила право использовать все разработки Transmeta всего лишь за 25 миллионов долларов:

    12:33

    Intel определила имя, под которым на рынок выйдут процессоры Nehalem:

    12:22

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.1.3.40d:

    12:10

    И все-таки, насколько обширен список дефектных GPU NVIDIA?:

    12:00

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3:

    11:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4166:

    11:20

    Слухи о скором выходе Canon EOS 7D усиливаются:

    10:59

    Общение в сети: AIM v.6.8.12.4:

    10:55

    ZeeVee начинает поставки ZvBox, устройства для локального HDTV-вещания с помощью ПК:

    10:32

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.8.2 Beta:

    10:30

    Toshiba анонсировала выпуск флэш-памяти типа NAND с самой высокой плотностью — 32 Гбит :

    10:28

    Теперь деньги купившим GeForce GTX 280 / 260 возвращают и в Европе:

    10:18

    Настройщики: WinXP Manager v.5.2.7:

    10:05

    Epson столкнулась с трудностями, пытаясь улучшить «электронную бумагу»:

    10:00

    Утилиты: Weather Watcher v.6.0.0.57 Beta:

    09:40

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.45:

    09:15

    Diamond Multimedia XOC ATI Radeon HD 4870 — с черепами и повышенными частотами:

    09:00

    Настройщики: TuneUp Utilities 2008 v.7.0.8008:

    08:50

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.0.1:

    08:25

    Elitegroup представила системную плату ECS A790GXM-A Black Series на базе AMD 790 и с памятью Side Port :

    08:08

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.99:

    08:00

    HP выпустит свои 10-дюймовые ноутбуки на Atom. А кто займется их производством?:

    07:54

    Ассортимент Nikon пополнили четыре фотокамеры серии COOLPIX S: S610, S610c, S710 и S560:

    00:17

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