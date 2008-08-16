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    16 августа 2008

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 8 v.8.1.0.331:

    12:35

    Fusion-io просит $8900 за очень быстрый 320-ГБ SSD, выполненный в виде карты расширения PCI Express:

    12:31

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.94:

    12:10

    Инженер Intel признал проблемы с графикой в Centrino 2:

    11:57

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.234:

    11:45

    Медиаплееры: Miro v.1.2.6:

    11:20

    Медиаплееры: MPlayer (2008-08-15):

    10:55

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.6.10 Beta:

    10:30

    NVIDIA первой поддержала OpenGL 3.0 в своих продуктах:

    10:18

    Медиаплееры: Songbird v.0.7.0 RC3:

    10:05

    «Умножение плотности» может сделать винчестеры более емкими:

    10:05

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.4.0.0.45:

    09:40

    VIA анонсировала первую плату типоразмера Nano-ITX на чипсете VIA VX800 :

    09:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (15.08.2008):

    09:15

    NVIDIA готовится побить AMD ее же оружием, выпустив GeForce GTX 280 GX2:

    09:08

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.2.6:

    08:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 40:

    08:25

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R3 v.0.9.126.451:

    08:00

    BiTMICRO готовит SSD-устройства емкостью 6,5 ТБ:

    01:39

    OCZ Technology представила Core V2 — SSD с увеличенной скоростью и улучшенными характеристиками :

    00:48

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