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    14 августа 2008

    Rohos Logon Key — электронный ключ для Mac :

    20:40

    E, новая линия ноутбуков Dell Latitude и Precision, дебютировала официально:

    18:38

    Topower Computer SilentEX — серия бюджетных БП с модульной системой кабелей и кнопкой «Турбо»:

    18:06

    Lexar Media анонсировала 1066-МГц и 1333-МГц модули Crucial DDR3 RDIMM:

    17:44

    HP представила калибратор DreamColor и несколько мониторов:

    17:35

    ABBYY выпускает электронный словарь Lingvo x3:

    17:29

    Intel готовит переворот в SSD?:

    15:21

    WD выпустила еще один вариант высокоскоростного HDD VelociRaptor:

    14:51

    Утилита для борьбы с Trojan.Encoder.19:

    14:40

    Антивирусы: Dr.Web Бастион для Windows:

    14:15

    Утилиты: PicaSafe v.1.5:

    13:50

    HP выпустила первый и пока единственный в мире ноутбук с 17-дюймовым экраном DreamColor, показывающим более 16 млн. цветов:

    13:45

    Безопасность: CounterSpy v.3.1.2250:

    13:25

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 11813:

    13:00

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1575:

    12:35

    «Tower of Power» — 64 TБ на флэш-памяти производства Texas Memory System:

    12:26

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    12:10

    Cooler Master HAF 932 — корпус с тремя 230-мм вентиляторами:

    12:07

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.8.5:

    11:45

    AMD показала возможности Cinema 2.0 — грань между компьютерными играми и реальностью становится все тоньше:

    11:40

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.3.8a:

    11:20

    Fujitsu Siemens представила пару мониторов с нулевым потреблением энергии в режиме поддержки :

    11:19

    Цены на DRAM-память стабилизируются после Олимпиады :

    11:00

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.20.1028 Beta:

    10:55

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.1.2.2:

    10:30

    Утилиты: McAfee Consumer Product Removal Tool v.2.0.155.1:

    10:05

    Gainward разгоняет фабрично ускоренный Golden Sample на HD 4850 и выпускает HD 4870X2 :

    10:02

    Планы Intel в отношении настольных CPU: новые модели и новые снижения цен:

    09:51

    Архиваторы: 7-Zip v.4.59 Beta:

    09:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.3.25:

    09:15

    Lenovo ThinkPad W700 — мощная рабочая станция для мобильных профессионалов:

    09:04

    Файловые обменники: BitComet 2008-08-13:

    08:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.1.3 Build 2430:

    08:25

    Утилиты: GPU-Z v.0.2.7:

    08:00

    Двухъядерного Intel Atom еще нет, а нетбук на двухъядерном процессоре AMD уже готов:

    01:17

    NVIDIA убыточна, впервые за многие годы:

    00:01

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