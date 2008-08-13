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    13 августа 2008

    VIA прекращает разработку и выпуск наборов системной логики для Intel и AMD:

    18:28

    Canon предлагает питать от топливных элементов не только DSLR, но и другие компоненты системы:

    18:11

    Microsoft выпустила обновления Office 2004 и 2008 для Mac OS X :

    18:06

    ZyXEL: решение «точка-точка» стандарта VDSL2:

    16:59

    Утилиты: IcoFX v.1.6.2:

    16:30

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.10.0.2:

    16:05

    Конвертеры: Xilisoft Video Converter v.5.0.98.0801:

    15:40

    Kingston Technology добавила в семейство SDHC Elite Pro карточку объемом 32 ГБ:

    15:34

    Мультимедиа: LameXP v.3.03:

    15:15

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.70:

    14:50

    Logitech: мышь для ноутбука с «пристёжкой»:

    14:47

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.2:

    14:25

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.47:

    14:00

    «Лаборатория Касперского» представила продукты версии 2009:

    13:49

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    13:35

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1434 Beta:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.2:

    12:45

    Архиваторы: PeaZip v.2.2:

    12:20

    Утилиты: True Launch Bar v.4.27 RC3:

    11:55

    Утилиты: Stick v.2.8.0.78:

    11:30

    Водоблок Swiftech Apogee GTZ подойдет для процессоров Intel Core 2 и Core i7:

    11:05

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 39:

    11:05

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.41:

    10:40

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.4.3:

    10:15

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.6.1.120:

    09:50

    Мобильные GPU Quadro FX — асимметричный ответ NVIDIA :

    09:41

    45-нм Phenom в тестах против 65-нм Phenom в разгоне и на номинальных частотах:

    09:40

    Медиаплееры: Songbird v.0.7.0 RC2:

    09:25

    Общение в сети: Xfire v.1.95 Build 33540:

    09:05

    Настройщики: PowerStrip v.3.80 Build 630 Beta:

    08:45

    3D-ускорители NVIDIA Quadro Plex серии D — «визуальные суперкомпьютеры» на рабочем столе: быстро и дорого:

    08:30

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.1:

    08:30

    Alienware ставит в свои игровые ПК самый быстрый в мире 3D-ускоритель:

    08:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:15

    KINGMAX U-Drive PD07: накопители не для дальтоников:

    08:11

    Не успели выйти карты Radeon HD 4870 X2, Asetek тут как тут со своей СВО:

    08:05

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.16:

    08:00

    Россыпь разнообразных ускорителей ASUS серии EN9800GT:

    04:59

    Корпуса Thermaltake DH103 и DH104 — стильные решения для создания HTPC:

    00:29

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