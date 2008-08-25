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    25 августа 2008

    ASUS комплектует мощные игровые ноутбуки G71 и G50 ROG рюкзаками, мышами и наушниками:

    16:55

    CMEL начинает серийный выпуск 7,6-дюймовых OLED-панелей:

    14:45

    Интернет и сети: Radmin Deployment Tool:

    14:40

    Утилиты: OSAM v.1.0.0.7237:

    14:15

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.1.919:

    13:50

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.48:

    13:25

    Мультимедиа: LameXP v.3.04 RC1:

    13:00

    LLUON A1: изящный моноблочный мини-ПК на базе Intel Atom:

    12:45

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.38:

    12:35

    Графика: Blender v.2.47:

    12:10

    Epson: новые МФУ Stylus TX106 и TX109:

    12:07

    Утилиты: SUMo v.2.3.1.57:

    11:45

    ASUS F8 — ноутбуки пяти цветов для работы и отдыха:

    11:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.2.1:

    11:20

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.3.0.672.0:

    10:55

    Игровая доминанта: лазерная игровая мышь с регулируемым весом OCZ Technology Dominatrix:

    10:45

    Пара симпатичных корпусов Abee для систем типоразмера Mini-ITX:

    10:35

    Общение в сети: A-Patch v.1.40RC2 (Build 31) for Windows Live Messenger:

    10:30

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.00:

    10:05

    У Intel готова системная плата с двухъядерным процессором Atom для неттопов:

    10:05

    Системная плата MSI K9A2GX-Digital будет оснащена памятью SidePort:

    09:45

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.3a:

    09:40

    UMPC Fujitsu LifeBook FMV Biblo U/B50 с необычным экраном — компактно и дорого:

    09:35

    HIS добавляет в линейку IceQ 4 еще два ускорителя Radeon HD 4850:

    09:25

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.16c:

    09:15

    Беглый взгляд на две 3D-карты MSI GeForce 9400GT накануне официального дебюта:

    09:15

    PowerColor HD 4870 PCS+ — улучшить референсный дизайн не получилось:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 августа):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 августа 2008 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 августа 2008 года):

    08:00

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