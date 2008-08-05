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    5 августа 2008

    Kingston DataTraveler Mini Slim: линейка «стройных» разноцветных накопителей:

    22:06

    Портативные накопители Memorex Essential TravelDrive не выскальзывают из рук:

    22:00

    Новая информация об AMD Fusion: 40-нм нормы, ядро RV800:

    21:55

    Фото алюминиевого MacBook? :

    20:28

    Редакторы: AkelPad v.4.0.0:

    19:00

    Интернет и сети: LanHelper v.1.80:

    18:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.1:

    18:10

    Антивирусы: Protector Plus v.8.0.d01:

    17:45

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.5.5 Final:

    17:20

    Грядут перемены на рынке DRAM: Micron вот-вот купит долю Qimonda в Inotera Memories, утверждает аналитик:

    17:05

    Графика: Blender v.2.47 RC1:

    16:55

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.8.0:

    16:30

    «Заоблачные вычисления» по рецепту HP, Intel и Yahoo!:

    16:17

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.6.0 Beta:

    16:05

    Apple выпустила iPhone 2.0.1 Software Update :

    15:50

    Hitachi Maxell начнет выпуск емких литиево-ионных батарей с кремниевыми электродами в 2009 году:

    15:45

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.11:

    15:40

    Panasonic представила LF-PB371JD — 8x-привод Blu-ray :

    15:32

    Утилиты: SUMo v.2.2.1.53:

    15:15

    AMD снизила цены некоторых процессоров Phenom X4 и X3:

    15:10

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC17:

    14:50

    Графика: TwistedBrush v.15.51:

    14:25

    Утилиты: Pitaschio v.2.24:

    14:00

    Настройщики: vLite v.1.2 RC:

    13:35

    Подтверждена возможность хранения до 5 ТБ информации на оптическом диске стандартного размера:

    13:10

    Чистильщики: Baku v.3.6.3137:

    13:10

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.5.2.0:

    12:45

    Утилиты: Volumouse v.1.57:

    12:20

    Настройщики: Magic Utilities 2008 v.5.51:

    11:55

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1465 Beta:

    11:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.1.0:

    11:05

    Micron RealSSD: «реально быстрые» SSD объемом до 256 ГБ для серверов и ноутбуков:

    11:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.5.9:

    10:40

    Утилиты: TeraCopy v.2.0 Beta 4:

    10:15

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.30:

    09:50

    Архиваторы: WinRAR v.3.80 Beta 4:

    09:25

    USB-концентратор Boynq Swing напоминает колыбель Ньютона:

    09:10

    Запись: BurnAware v.2.0.2:

    09:05

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.0.3:

    08:45

    Диагностика: HDDScan v.3.1:

    08:30

    Пишущие приводы Blu-ray Disc 8x пока оказались не нужны:

    08:20

    MSI GX720 — старший брат игрового ноутбука GX620:

    08:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 июля по 3 августа 2008 года):

    08:15

    Ralink выпустила первые в отрасли однокристальные решения 802.11n 1x1 PCIe:

    08:10

    Первый взгляд на Sapphire Radeon HD 4870 X2:

    08:01

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 июля по 3 августа 2008 года):

    08:00

    Панель Lian Li BZ-U02 добавит функциональности корпусам:

    07:59

    Intel раскрывает детали чипа Larrabee:

    01:52

    eASIC первой переводит ASIC на нормы 45 нм:

    00:20

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