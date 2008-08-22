  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 августа 2008

    CoolIT MTEC — док-станция для охлаждения ноутбуков на процессорах Core2 Extreme :

    23:15

    Intel добавляет в процессоры нового поколения турбо-режим:

    23:10

    В Intel полагают, что грань между человеком и машиной почти сотрется к 2050-му и демонстрируют примеры:

    22:41

    Информация о DSLR Canon EOS 50D — а была ли утечка?:

    20:15

    Выпуск мобильной платформы Intel Calpella анонсирован официально (обновлено):

    19:49

    Hynix показала первые в мире 16-ГБ модули R-DIMM, в которых используется технология MetaRAM:

    19:24

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.5 Beta 4:

    15:55

    Утилиты: WinMerge v.2.11.1.4 (Exp):

    15:30

    Графика: WildBit Viewer v.5.3 Alpha 2.0:

    15:05

    BBK: новые модели фотокамер:

    14:47

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.0.4:

    14:40

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.531:

    14:15

    Спецификации GPU, встроенного в AMD Fusion:

    14:10

    Интернет и сети: SecureCRT v.6.1:

    13:50

    Toshiba выпустит ноутбуки с четырехъядерными процессорами Intel и поддержкой WiMAX в следующем квартале:

    13:45

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.2 Build 2539:

    13:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.3:

    13:00

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.468:

    12:35

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.1.244:

    12:10

    Медиаплееры: Songbird v.0.7.0:

    11:45

    Дефицит и дороговизна Atom вынуждают ASUS снова использовать Celeron:

    11:43

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 41:

    11:20

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.14.20:

    10:55

    Настройщики: Vista Manager v.1.5.5:

    10:30

    Покупая Dell Studio 15 и 17, можно выразить свое отношение к современному искусству:

    10:05

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.0.8.2:

    10:05

    Фото дня: концепт ноутбука Intel UrbanMax:

    09:55

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.5 Build 752:

    09:40

    Утилиты: FastCopy v.1.81:

    09:15

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.9.2.341:

    08:50

    Утилиты: @BIOS v.2.2:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 августа):

    08:00

    20-тысячник Western Digital составит конкуренцию самым быстрым SSD :

    00:11

    Одиннадцать новых мобильных CPU Intel:

    00:10

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018