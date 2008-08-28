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    28 августа 2008

    У Panasonic готовы улучшенные 6-скоростные диски Blu-ray:

    20:26

    В NEC разработали компьютеры All-in-One Touch Panel на базе процессора Intel Atom :

    19:47

    Leadtek выпустила разогнанный GeForce 9400 GT — WinFast PX9400 GT:

    18:29

    Thermaltake представила 750-Вт и 850-Вт БП серии Toughpower QFan:

    17:54

    AMD, возможно, уже начала продажи 2-ядерных процессоров Kuma:

    16:39

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.42:

    15:30

    Dell представила новые Vostro — мобильные и настольные ПК для образования, офисной работы и развивающихся стран :

    15:26

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.72:

    15:05

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.3.0.488:

    14:40

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.0.4.0:

    14:15

    Adium 1.3 получил измененный интерфейс :

    13:50

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1438 Beta:

    13:50

    Agnitum Spam Terrier 2.0 — новая версия бесплатного спам-фильтра:

    13:27

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.7.0.3:

    13:25

    Мультимедиа: LameXP v.3.04 RC3:

    13:00

    Китай готовит к выпуску многоядерные процессоры и гибрид CPU и GPU:

    12:37

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.20.1046 Beta:

    12:35

    Графика: Paint.NET v.3.36 Final:

    12:10

    Диагностика: CPU-Z v.1.47:

    11:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    11:20

    Объектив AF-S DX NIKKOR 18-105 мм F/3,5-5,6G ED VR пополнил ассортимент Nikon:

    11:08

    Неофициальные WHQL-драйверы для звука C-Media HD CMI-8788:

    10:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 августа):

    10:30

    Интернет и сети: KlipFolio v.5.0 Build 5900-3:

    10:05

    Thermaltake NBcool T4000 — стильный кулер для ноутбука:

    09:43

    Редакторы: Notepad2 v.3.0.20-rc1:

    09:40

    Nikon D90: первая в мире DSLR с функцией видеосъемки :

    09:28

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.2.6:

    09:15

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.1 Build 11962:

    08:50

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4180:

    08:25

    AMD снижает цены на процессоры семейств Phenom X4, X3 и Х2:

    08:17

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.4.0.622 Beta:

    08:00

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