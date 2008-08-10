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    10 августа 2008

    Новые процессоры Intel среднего ценового диапазона для настольных ПК будут представлены завтра:

    23:25

    Boynq Iris — web-камера, громкоговоритель, микрофон и настольная лампа:

    21:44

    Apple выпустила iPhone Software 2.1 Beta 3 :

    21:22

    Кресло в роли трекбола:

    20:33

    Мышь ASUS Vito W1 измеряет пульс пользователя:

    20:10

    MSI Wind Netbook Love Edition — благотворительный нетбук :

    16:20

    AMD Radeon HD 4760 впервые попадает в объектив фотокамеры:

    15:12

    Inno3D выпускает GeForce 9800 GT с кулерами ZeroTherm и Artctic Cooling:

    15:08

    Спецификации, фото, цены элитного нетбука ASUS Eee PC S101, теперь — в коричневом:

    14:11

    Antec Micro Fusion Remote 350: компактный и стильный корпус для медиацентра:

    14:09

    Низкопрофильная карта GeForce 9600 GT готова у Galaxy: мощный выбор для игрового HTPC:

    14:07

    Батарейки eneloop стали крупнее и емче:

    12:52

    Начались продажи масок для подводного плавания Liquid Image со встроенными цифровыми камерами:

    12:34

    Пока не вышедший процессор Core 2 Duo E8600 разогнан более, чем вдвое:

    12:04

    SunTable: стол, как источник питания для ноутбука:

    12:01

    «Черный список» приложений для iPhone всего лишь ограничивает использование GPS:

    11:58

    Thanko предлагает кодовый замок для USB-накопителей:

    11:43

    ASUS Eee Box поступил в продажу, наконец-то названа цена:

    02:19

    ZOTAC nForce 630i-ITX — миниатюрная платформа с поддержкой DVI и HDCP :

    01:49

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