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    24 августа 2008

    Корпус для внешнего накопителя с интерфейсами USB и eSATA обеспечивает быструю замену HDD:

    23:55

    Apple выпустила MacBook Air Software Update 1.0 :

    22:26

    По следам IDF: батареи ZPower способны увеличить автономность ноутбуков на 40%:

    16:45

    Девушка создала конструктор littleBits, который позволяет строить электронные схемы без паяльника:

    14:45

    Настольный вентилятор может одновременно играть роль USB-концентратора :

    12:25

    В серию БП Enermax Revolution 85+ вошли модели мощностью до 1250 Вт:

    11:45

    Intel подробно рассказала о своих SSD:

    11:11

    Galaxy ставит Atom на системную плату... типоразмера ATX?!:

    11:011

    Память ASint DDR2 1066+ напомнила о SiS:

    09:45

    Acer вспоминает, что недорогие ноутбуки должны стоить недорого:

    09:10

    Плата MSI X58 Eclipse для процессоров Intel Core i7 оснащена кнопкой Turbo:

    08:40

    ASUS B50A — флагман линейки бизнес-ноутбуков:

    08:23

    Мини-ПК Shuttle X27 потребляет всего лишь 36 Вт:

    00:01

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