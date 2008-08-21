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    21 августа 2008

    Apple заменит дефектные адаптеры MagSafe :

    23:40

    Intel и Yahoo! представляют... телевиджеты:

    20:47

    Открыто бета-тестирование InfoWatch CryptoStorage Personal:

    20:37

    Три портативные новинки HP: EliteBook 2530p, 2730p и Compaq 2230s:

    20:13

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.10.0.3:

    19:00

    Конвертеры: Xilisoft Video Converter v.5.1.2.0819:

    17:35

    Фото ускорителей на базе новых GPU: ATI RV730 XT, ATI RV730 Pro и ATI RV710:

    17:19

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.0.3:

    17:10

    Утилиты: EarthView v.3.9.0:

    16:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.6.1 Beta:

    16:20

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.7.0.0:

    15:55

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.2.0.45:

    15:30

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.20:

    15:05

    Утилиты: ProduKey v.1.31:

    14:40

    AMD Sempron BGA — конкурент Intel Atom, который будет использоваться в SBC-системах:

    14:19

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.7.0:

    14:15

    Установщики: Ashampoo UnInstaller Platinum Suite v.3.10:

    13:50

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.12:

    13:25

    Ноутбуки LG R410 и R510:

    13:09

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.1.243:

    13:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.2.0:

    12:35

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1088:

    12:10

    Умелица добавила в Acer Aspire One больше памяти, Bluetooth и HDD:

    11:55

    Чистильщики: CleanCenter v.1.88.1:

    11:45

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.9:

    11:20

    NEC Electronics анонсировала выпуск микросхемы, которая поможет продвижению Wireless USB:

    10:58

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 37.63:

    10:55

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.7.0:

    10:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (20.08.2008):

    10:05

    Первый шестиядерный процессор Intel выпустит уже в сентябре:

    09:49

    Silicon Power выпускает 64-ГБ SSD в форм-факторе 1,8":

    09:47

    Danger Den выпускает медный водоблок для ATI Radeon HD 4870 X2 с сертификатом CrossFire:

    09:45

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.1.2:

    09:40

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.8.5:

    09:15

    Gigabyte показала свой вариант системной платы для Intel Core i7:

    09:15

    Утилиты: FastCopy v.1.80:

    08:50

    Новая версия HyperTransport — достойный ответ на QuickPath Interface:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.177.83 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:25

    Разработка MetaRAM позволит увеличить объем памяти в системах на платформе Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 августа):

    08:00

    Novaled говорит о прорыве в технологии Organic CMOS:

    07:35

    Клавиатура Sidewinder X6 и мышь X5: Microsoft предлагает игрокам новое оружие:

    06:25

    Fresco Logic первой показала работу SuperSpeed USB:

    00:20

    Новая серия блоков питания OCZ ModXStream Pro:

    00:09

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