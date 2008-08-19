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    19 августа 2008

    Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition: вдвое больше вентиляторов и «умная кнопка»:

    23:06

    Shuttle отметила свое 25-летие выпуском mini PC XPC P2 3500S:

    21:47

    Спецификации и дата выпуска недорогого нетбука Dell Inspiron 910:

    20:14

    Gainward представила нестандартную карту HD 4870 :

    18:53

    Установщики: NSIS v.2.39:

    17:20

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.0.0.13:

    16:55

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.64:

    16:30

    Утилиты: IcoFX v.1.6.3:

    16:05

    Первые модели Radeon HD 4600: спецификации и даты выпуска:

    15:50

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.7.0.0 Beta:

    15:40

    Ноутбуков с экранами 16:9 размером 12-14 дюймов придется еще подождать:

    15:27

    Интернет и сети: Hyena v.7.3B:

    15:15

    Общение в сети: ooVoo v.1.7.1.41:

    14:50

    Аналитики IDC удивлены ситуацией с процессорами для ПК :

    14:33

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.2:

    14:25

    Logitech MX1100: мышь одна, новинки две:

    14:03

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.7.3:

    14:00

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.2:

    13:35

    Новости Форума Intel для разработчиков: день 0:

    13:27

    Настройщики: PowerStrip v.3.81:

    13:10

    Дебютировал усиленный планшетный ПК Xplore iX104C4:

    12:52

    Интернет и сети: Hamachi v.1.0.3.0:

    12:45

    Утилиты: SideSlide v.3.0.00 Beta 3:

    12:20

    Третье поколение SATA стучится в дверь — скорость увеличена до 6 Гбит/с:

    12:03

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.95:

    11:55

    Разработка CSR дарит ноутбукам с Bluetooth до 30 минут автономной работы:

    11:37

    Настройщики: Cacheman XP v.1.71:

    11:30

    TI выпускает самый тонкий в мире 500-мА преобразователь напряжения :

    11:11

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.32:

    11:05

    Утилиты: RunScanner v.1.7.0.0:

    10:40

    Специалисты IBM создали самую маленькую в мире, 22-нм ячейку памяти SRAM:

    10:36

    Накопители Sharkoon Flexi-Drive Slide: до 8 ГБ флэш-памяти в алюминиевом корпусе:

    10:18

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.02.085 Beta:

    10:15

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2008.20:

    09:50

    AMD Athlon 64 2000+ с TDP 8 Вт против Intel Atom в тестах производительности и энергопотребления:

    09:43

    Настройщики: nHancer v.2.4.2:

    09:25

    Диагностика: Victoria v.4.46:

    09:05

    Интернет и сети: NetInfo v.6.6 Build 818:

    08:45

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.6 Build 818:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.177.79 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 августа):

    08:00

    Apple выпустила iPhone Software 2.0.2 :

    04:14

    Операторы связи, как и ожидалось, начали раздавать ASUS Eee PC бесплатно :

    00:56

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