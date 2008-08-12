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    12 августа 2008

    Averatec собирается выпустить нетбук на процессоре Atom с 10,2-дюймовым экраном:

    22:27

    CD/DVD: CloneDVD Mobile v.1.5.0.1 Beta:

    18:10

    Графика: WildBit Viewer v.5.3 Alpha 1.0:

    17:45

    Графика: Axialis IconWorkshop v.6.3.1.0:

    17:20

    NZXT Avatar — от корпусов к игровым мышам:

    17:05

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.8.4 (Stable):

    16:55

    Paragon Software: новая версия системы распознавания рукописного ввода PenReader:

    16:39

    Утилиты: SUMo v.2.3.0.56:

    16:30

    Безопасность: Anti-keylogger v.8.2:

    16:05

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.30:

    15:40

    SiliconSystems удвоила объем встраиваемых USB-накопителей SiliconDrive II:

    15:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.530:

    15:15

    Первая информация о новом коммуникаторе Motorola Alexander:

    15:10

    SMART Modular Technologies представила сразу шесть SSD:

    15:07

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.20.1026 Beta:

    14:50

    Apple собирается использовать в Mac специализированные чипы для кодирования видео? :

    14:49

    Контроллер Indilinx обеспечит SSD-накопителям скорость до 230 МБ/с :

    14:45

    Утилиты: Glary Utilities v.2.6.0:

    14:25

    Утилиты: RegToy v.0.7.2.0:

    14:00

    В процессорах Core i7 используется секретная технология энергосбережения:

    13:40

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.1.3:

    13:35

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.8.1:

    13:10

    ASUS анонсировала плату P6T для процессоров Core i7 Nehalem:

    13:06

    Опубликованы спецификации OpenGL 3.0:

    13:01

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.37:

    12:45

    Утилиты: WinUpdatesList v.1.23:

    12:20

    Начался сброс модулей памяти из складских запасов :

    12:07

    Запись: FinalBurner Free v.2.2.0.132:

    11:55

    Elpida создала первую в мире 2,5-Гбит/с память DDR3 для ПК и серверов:

    11:32

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.4.9:

    11:30

    Intel готова представить 4-ядерные мобильные процессоры для мобильных энтузиастов-оверклокеров:

    11:24

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.1:

    11:05

    Антивирусы: Protector Plus v.8.0.d02:

    10:40

    Palit Radeon HD 4870X2 — «самый быстрый в мире 3D-ускоритель»:

    10:38

    Intel закрыла две критические дыры в своих процессорах?:

    10:35

    Хакеры присматриваются к Mac OS X :

    10:27

    Графика: TwistedBrush v.15.52:

    10:15

    Intel выпустила четыре новых процессора и снизила цену Core 2 Quad Q9550 на 40%:

    09:50

    Редакторы: jedit v.4.3pre15:

    09:50

    AMD выпускает быстрейшую видеокарту в мире, ATI Radeon HD 4870 X2:

    09:40

    STMicroelectronics, STATS ChipPAC и Infineon вместе будут создавать новую технологию упаковки чипов :

    09:33

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.75:

    09:25

    Интернет и сети: FlashGot v.1.05:

    09:05

    В Токио изобрели «резиновые» проводники с высокой проводимостью и эластичностью:

    09:03

    Мультимедиа: Replay Music v.3.40:

    08:45

    Диагностика: HWiNFO v.5.2.2:

    08:30

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.16:

    08:15

    Названа цена DSLR Nikon D90 и объектива AF-S 50mm f/1.4 G:

    08:15

    Диагностика: System Analyser v.5.3u:

    08:00

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