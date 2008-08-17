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    17 августа 2008

    Фото альтернативного варианта PowerColor HD 4870 с улучшенным охлаждением и питанием:

    18:10

    AMD, официально: 45-нм процессоры Shanghai выйдут в четвертом квартале:

    18:00

    Crystal USB Desktop Speakers: «кристальные» колонки для «кристального» звука:

    17:45

    Аналитики оценили объем поставок мини-ноутбуков в ближайшие годы:

    17:19

    Охлаждение Force3D Radeon HD 4870 на 33% лучше стандартного:

    15:16

    Поставщики ПК просят снизить цены приводов Blu-ray:

    14:58

    Century оснащает корпус для внешнего накопителя электронным термометром:

    14:40

    Два «тихони» от MSI, N9800GT Zilent 1G и N9500GT-MD512Z/D2:

    14:13

    Нанопружинки защитят электронику от падений и ударов:

    14:12

    Diamond Radeon HD 4870 X2 XOC3 H2O edition, «разгон в кубе»:

    13:55

    Представлен первый техпроцесс для производства по-настоящему трехмерных микросхем:

    13:51

    Network Intercept возлагает защиту от вредоносного ПО на карманное USB-устройство :

    13:31

    Чего ждать от Intel после Nehalem? Процессоры Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell:

    13:20

    AMD представила четыре новых процессора в линейке Business Class:

    12:54

    Ноутбук с раскладной клавиатурой и двумя экранами был запатентован более 10 лет назад:

    12:48

    Thermaltake Spedo Advance Package: претендент на звание «идеальный корпус»:

    12:32

    AOpen выпустила комплект для сборки мини-ПК на базе Atom:

    11:48

    MSI выпустила пару ускорителей Radeon HD 4870 X2, стандартный и разогнанный:

    11:27

    CoolIT Systems анонсировала водоблок для ATI Radeon HD 4870 X2:

    11:26

    Sapphire занялась блоками питания, первым стал FirePSU 625W:

    11:08

    Бренд GELID начинает зелеными вентиляторами WING для игроков и любителей моддинга :

    10:55

    Intel сознательно ограничила платформу Atom, чтобы не подвергать опасности ноутбуки :

    10:30

    B дополнит Q в линейке бизнес-чипсетов Intel с выпуском B43:

    10:28

    AMD не планирует выпуск процессоров для нетбуков, не желая создавать угрозу ноутбукам:

    10:18

    Super Talent пополняет семейство крохотных флэш-накопителей моделью Pico D, не боящейся воды:

    10:03

    Кому достанутся заводы AMD?:

    08:55

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