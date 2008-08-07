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    7 августа 2008

    I-O Data выпустила второй 8x-привод Blu-ray, на этот раз — внешний:

    23:56

    Для усиления позиций Eee ASUS открывает новые сервисы для Eee PC: Storage и Download:

    23:28

    Imation увеличила объем USB-винчестера Ultra TravelDrive до 500 ГБ:

    19:45

    COOLPIX P6000 — первая компактная фотокамера Nikon с модулем GPS:

    18:16

    Olympus и Panasonic анонсировали новый формат цифровых фотокамер — Micro Four Thirds:

    18:01

    AMD выпустила 100-долларовый профессиональный 3D-ускоритель:

    16:57

    «1С» и «1С-Битрикс» выпускают комплексное решение для управления интернет-магазином:

    16:47

    Принят глобальный стандарт мультимедийных сетей, использующих коаксиальные кабели:

    16:43

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 20:

    16:30

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.0 Build 671 Beta:

    16:05

    HIS официально представила HD 4850 IceQ 4:

    15:55

    Мобильное устройство Benq Aries2 появится в Европе уже в текущем квартале:

    15:53

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.5 Beta 1:

    15:40

    Бета-версия Norton Safe Web уже работает:

    15:27

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.42.01:

    15:15

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.2.5:

    14:50

    Apple может деактивировать загруженные из AppStore приложения :

    14:49

    Утилиты: ClickyMouse v.7.1.1:

    14:25

    У OSD готов 3,5-дюймовый сенсорный экран QVGA со светодиодной подсветкой:

    14:25

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.1.1:

    14:00

    miniStack v2.5 имеет внутренний интерфейс SATA :

    13:43

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.1.1:

    13:35

    Резервное копирование: Backup4all v.3.11 Build 309:

    13:10

    Утилиты: SUMo v.2.2.2.54:

    12:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1469 Beta:

    12:20

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.14:

    11:55

    Утилиты: Stick v.2.8.0.72:

    11:30

    Intel успеет выпустить мобильную платформу Calpella через год, отказавшись от части функций:

    11:11

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.6 Build 4756:

    11:05

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1433 Beta:

    10:40

    Ritek расширяет производство Blu-ray Disc, рассчитывая до конца года утроить объемы выпуска:

    10:30

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.1.3 Build 2353:

    10:15

    Мультимедиа: LameXP v.3.02:

    09:50

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.3.1.0.0:

    09:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.1.1:

    09:05

    Утилиты: Outlook on the Desktop v.1.4.5:

    08:45

    Утилиты: ServiWin v.1.35:

    08:30

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.50:

    08:15

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.7.4:

    08:00

    Фото дня: система на базе Nehalem:

    07:50

    PhotoFast CR-9000 — доступный SSD на базе шести SDHC-карт :

    05:00

    Размеры ноутбука MSI PR601 позволили увеличить экран и число клавиш:

    01:05

    Кроме S10 у Lenovo есть в запасе еще один нетбук — S9 :

    00:35

    «Засветилась» еще одна плата Radeon HD 4850, отличающаяся от референсной:

    00:01

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