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    2 августа 2008

    Hitachi говорит о технической возможности достижения плотности записи в 610 Гбит/кв.дюйм:

    23:14

    Zepto Nexus A15 — ноутбук с возможностью обновления GPU для обеспеченных школьников и студентов:

    21:27

    Sparkle Calibre P980: одна из быстрейших GeForce 9800 GT на сегодня:

    21:00

    ZOTAC пополняет линейку ZONE Edition картой GeForce 9800 GTX+ с внешним водяным охлаждением:

    16:00

    Spire SilverBlaze с минимальным шумом охладит практически любой ускоритель NVIDIA :

    15:20

    Три новинки BFG: обычная и разогнанная GeForce 9800 GT, и GeForce 9500 GT с гигабайтом памяти:

    15:14

    Цены 7" дисплеев упали до рекордного минимума :

    15:03

    У EVGA готовы шесть продуктов на базе новых GPU NVIDIA:

    15:01

    Wibrain I1 — разноцветные UMPC с поддержкой HSDPA на процессоре Intel Atom:

    14:20

    Adobe выпускает Photoshop Lightroom 2:

    14:00

    Интернет и сети: Soulseek 157 NS 13b:

    13:35

    Pentax Optio E60 – поступательное развитие компактной камеры:

    13:30

    Thermaltake выпустила RamOrb, круглый кулер для памяти:

    13:16

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2008.10:

    13:10

    Файловые обменники: eMule v.0.49b:

    12:45

    Tamron анонсирует стабилизированный объектив для DSLR с рекордным диапазоном ЭФР — 28-419 мм (15X):

    12:31

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.8:

    12:20

    В сентябре ASUS выпустит «недорогие» ноутбуки по $700-900:

    12:14

    2009-й может стать годом, когда Intel временно утратит лидерство в технологических нормах:

    12:03

    Мультимедиа: LameXP v.3.01:

    11:55

    Интернет и сети: Soulseek 157 NS 13b:

    11:33

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.4.1:

    11:30

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.33:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1i:

    10:40

    Intel сохранила убедительное лидерство на рынке GPU, AMD ждет успех в третьем квартале:

    10:36

    Претенденты на покупку части AMD уже определены, считают аналитики:

    10:32

    Conexant выпустила «факс в чипе»:

    10:30

    Настройщики: Vispa v.0.2.8:

    10:15

    NVIDIA официально отрицает слухи о прекращении разработки чипсетов:

    09:53

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.7.3:

    09:50

    Нетбук Sylvania G: почти ASUS Eee 901, почти вдвое дешевле:

    09:38

    Ноутбук Mythos A15: сочетание мощи и стиля :

    09:27

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    09:25

    Графика: XnView v.1.94.2:

    09:05

    Настройщики: xpy v.0.10.8:

    08:45

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.08.01:

    08:30

    Утилиты: Driver Genius Professional 2008 v.8.0.0.316:

    08:15

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.4:

    08:00

    В Microsoft придумали, как радикально улучшить LCD с помощью зеркал:

    00:05

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