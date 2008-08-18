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    18 августа 2008

    Lenovo представила дважды «ультра» ноутбук ThinkPad X301 :

    22:27

    MSI совместит порты USB и eSATA в одном (обновлено):

    20:54

    В новом MacBook Air будет использован процессор с ядром Penryn? :

    19:30

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.8.5 (Stable):

    16:55

    Редакторы: Jarte v.3.3:

    16:30

    After Effects CS4 лишится поддержки PowerPC :

    16:25

    Thermaltake BlacX Series — внешний корпус для жестких дисков с функцией «горячей замены» :

    16:14

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.4.17:

    16:05

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.25:

    15:40

    Microsoft: SyncToy v.2.0 для Windows XP:

    15:15

    Настройщики: Throttle v.6.18.8.2008:

    14:50

    Настройщики: PCBoost v.3.18.8.2008:

    14:25

    Настройщики: SuperRam v.5.18.8.2008:

    14:00

    Настройщики: PCMedik v.6.18.8.2008:

    13:35

    Настройщики: GameGain v.2.18.8.2008:

    13:10

    Lenovo выпустила облегченный вариант нетбука IdeaPad S9:

    13:03

    Интернет и сети: WebAllow v.3.15:

    12:45

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.48:

    12:20

    Чистильщики: WashAndGo v.10.2q:

    11:55

    Утилиты: Watchdog - O - Matic v.5.02 Build 1097:

    11:30

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.20.1038 Beta:

    11:05

    Nikon опережает Canon на японском рынке DSLR; самой популярной камерой компании остается D80:

    10:59

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.1:

    10:40

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.8.5:

    10:15

    R4870-T2D1G — MSI предлагает свой вариант ATI Radeon HD 4870 с 1 ГБ памяти:

    09:58

    Чистильщики: CleanCenter v.1.88:

    09:50

    Общение в сети: Skype v.3.8.0.154:

    09:25

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:05

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.177.42 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:15

    В iPhone OS 2.1 не будет push-уведомлений? :

    08:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 августа):

    08:00

    Intel показывает ray-tracing в реальном времени на Larrabee:

    07:521

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