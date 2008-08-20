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    20 августа 2008

    Apple выпустила Mac OS X 10.5.5 build 9F17 :

    23:49

    Palm Treo Pro вышел официально: ожидание не было напрасным?:

    18:30

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.1 Build 11882:

    17:35

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.9.4:

    17:10

    Мини-ПК Fujitsu ESPRIMO Q5030 — маленький, но стильный:

    16:57

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.7.0 Beta:

    16:45

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.3 Build 1275 Beta:

    16:20

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.5 Beta 3:

    15:55

    Утилиты: SpyAnywhere v.4.01:

    15:30

    Фото дня: 19 снимков платы ASUS для процессоров Intel Core i7:

    15:25

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.5.1:

    15:05

    Вышла Linux-версия ядра системы распознавания печатных текстов Cuneiform:

    14:59

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.04:

    14:40

    У Kensington готова первая в мире сертифицированная стыковочная станция Wireless USB:

    14:35

    NEC Electronics расширила поддержку Wireless USB выпуском нового контроллера :

    14:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1k:

    14:15

    PLDS представлены 22х-скоростные приводы, которые не только быстро записывают данные, но и надежно могут их стирать:

    14:00

    Paragon Software: новая версия словаря СловоЕд для КПК и смартфонов:

    13:57

    Медиаплееры: Zoom Player v.6.00 RC3:

    13:50

    BitDefender представляет линейку продуктов 2009:

    13:39

    Медиаплееры: Miro v.1.2.7:

    13:25

    NVIDIA MCP72/78 может поддерживать разгон с помощью ACC:

    13:12

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.4.8:

    13:00

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.0:

    12:35

    Toshiba и Matsushita серьезно улучшили OLED-дисплеи:

    12:21

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.8.8 Beta:

    12:10

    Ассортимент ZOTAC пополнили две тихие 3D-карты GeForce 9500 GT ZONE Edition:

    12:03

    Утилиты: KillProcess v.2.43 Alpha 3:

    11:45

    Gladius G0710 — защищенный планшетный ПК на базе Intel Atom:

    11:34

    Настройщики: WinBubble v.1.75:

    11:20

    STMicroelectronics показала первый в отрасли 65-нм «кремний» для 6-Гбит/с SATA HDD:

    10:56

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.223 19\08\2008:

    10:55

    Началась сертификация продуктов с поддержкой SATA — кто крайний за логотипом?:

    10:41

    PocketMac for BlackBerry работает с iTunes и iPhoto :

    10:35

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.20.1044 Beta:

    10:30

    WiQuest WQU210: новая платформа для UWB и Wireless USB:

    10:25

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.8.1.55:

    10:05

    Эмуляторы: MAME v.0.127:

    09:40

    Трио водоблоков EK Water Blocks для HD 4870 X2:

    09:23

    Архиваторы: 7-Zip v.4.60 Beta:

    09:15

    Общение в сети: Pidgin v.2.5:

    08:50

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.16b:

    08:25

    Оборудование AMD Fab 30 окажется в России:

    08:03

    Диагностика: SpeedFan v.4.35:

    08:00

    Virtium анонсировала выпуск сверхнизкопрофильных модулей памяти DDR3:

    00:05

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