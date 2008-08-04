  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 августа 2008

    Спецификации и фото IdeaPad S10, первого нетбука в исполнении Lenovo :

    23:53

    Sun выпустила StarOffice 9 beta для Mac OS X :

    21:17

    AOpen XC ubox — «шестилитровые» SFF-компьютеры с «магией в коробке»:

    19:11

    Россыпь компактных камер Fujifilm — J150w, J110w, J100, J15 и J12:

    18:15

    Jade 1.2 для Mac OS X —новая версия утилиты для обработки изображений :

    18:07

    M98 — ноутбучный вариант ATI HD 4850, первые данные и фото:

    18:04

    Фото и спецификации «атомного» ASUS Eee PC 900A:

    17:50

    GIGABYTE научила системные платы начального уровня беречь энергию:

    15:08

    Point of View официально прокомментировала ситуацию с «урезанными» GeForce 8800 GT:

    13:45

    NetShare — программа-призрак из AppStore :

    12:27

    Ноутбук MSI EX310 — яркий легкоатлет на платформе AMD:

    11:46

    AMD определилась с памятью для ATI Radeon HD 4850 X2; назван диапазон цен:

    10:38

    Модульная камера с цифровым задником Leaf AFi 10 — 56 Мп на среднем формате:

    09:20

    Microsoft демонстрирует в действии свой необычный дисплей Sphere:

    09:16

    ASUS USB-N11 — USB-адаптер для работы с беспроводными сетями 802.11n с поддержкой технологии EZLink :

    09:08

    FM-трансмиттер Belkin TuneCast сертифицирован для iPhone 3G :

    08:02

    20-летие флэш-памяти отпразднуют выставкой раритетов:

    07:40

    EN9500GT — пара «первых в мире» разогнанных ускорителей ASUS на базе GeForce 9500GT:

    04:42

    Члены MIPS Alliance Program смогут использовать встраиваемые GPU Vivante:

    00:30

    От лояльности NVIDIA в пользу союза с AMD может отказаться еще один ее давний партнер:

    00:20

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018