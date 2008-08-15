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    15 августа 2008

    ПК на платформе Intel можно будет разбудить звонком из Интернета:

    19:51

    Аппетит приходит во время еды: AMD рассчитывает до конца года занять 50% рынка дискретных 3D-карт:

    18:32

    Резервное копирование: Acronis True Image для Microsoft Windows Small Business Server :

    16:05

    Общение в сети: AIM v.6.9.1.2 Beta 1:

    15:40

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.6.0 Beta:

    15:15

    Настройщики: WinTools.net Professional v.9.6.1:

    14:50

    Acer выбрала GeForce 8200 для двух серий домашних мини-ПК:

    14:45

    Утилиты: Pitaschio v.2.25:

    14:25

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.15.2.451:

    14:00

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.55:

    13:35

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.8.1:

    13:10

    Утилиты: Stick v.2.8.0.80:

    12:45

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.467:

    12:20

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.35:

    11:45

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.6.4 Build 20:

    11:20

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.3.9:

    10:55

    Intel пытается улучшить Turbo Memory, но аналитик не верит в перспективность выбранного подхода:

    10:37

    Общение в сети: Xfire v.1.95 Build 33659:

    10:30

    Форм-фактор VIA Mobile-ITX — меньше не бывает?:

    10:05

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1478 Beta:

    10:05

    Чистильщики: Complete Cleanup v.5.05:

    09:40

    Утилиты: doPDF v.6.1.270:

    09:15

    Руководитель SanDisk обнаружил парадокс в производстве флэш-памяти типа NAND:

    09:09

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.0.3.0:

    08:50

    NVIDIA не замедлила со своим ответом на показ AMD Cinema 2.0:

    08:35

    Диагностика: SIV 3.33:

    08:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.8:

    08:00

    Micron анонсировала флэш-память e-MMC с высокой плотностью и емкостью:

    02:41

    Intel отказывается от марки Centrino Atom:

    01:35

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