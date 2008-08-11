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    11 августа 2008

    Imation расширяет ассортимент SSD емкими и быстрыми моделями с интерфейсами SATA и PATA:

    21:38

    Завтра NVIDIA добавит поддержку PhysX в карты GeForce:

    18:20

    Соревнования BIOSTAR по оверклогингу систем! Присоединяйтесь! :

    18:05

    В августе панели для мониторов могут подешеветь до минимума, говорят аналитики:

    18:03

    IBM предлагает ПО с открытым исходным кодом для суперкомпьютеров под управлением Linux:

    17:17

    FMTouch позволяет работать с БД FileMaker в iPhone :

    16:14

    Gigabyte планирует выпуск нетбука на двухъядерном процессоре?:

    15:33

    TV-тюнер ASUS My Cinema-PS3-100 / PTS / FM / AV / RC работает с PAL, DVB-S и DVB-T:

    15:01

    Плату Intel Essential Series D945GCLF2 с двухъядерным Atom уже можно заказать:

    14:50

    Tyan Computer рассказала о скрытой стороне видеостены hyperwall-2, состоящей из 128 дисплеев:

    13:45

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.1.242:

    13:25

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.9:

    13:00

    Как подключить к ноутбуку четыре платы с интерфейсом PCI Express и четыре HDD?:

    12:48

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1j:

    12:35

    Запись: CDBurnerXP v.4.1.2.864:

    12:10

    Затянувшийся выход 300-ГБ носителей и приводов InPhase Tapestry снова отложен:

    11:46

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (10.08.2008):

    11:45

    Утилиты: WinGuggle v.1.5:

    11:20

    Интернет и сети: HappyFish v.1.5.0.2:

    10:55

    Кодеки: Codec v.8.4:

    10:30

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.2:

    10:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.15:

    09:40

    Palit Microsystems выпустила альтернативный вариант HD 4850 с фабричным разгоном:

    09:351

    Утилиты: Process Explorer v.11.21:

    09:15

    Смогут ли Samsung и Microsoft повысить производительность SSD в Vista?:

    09:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Final:

    08:50

    Intel сохранит марку Core и цветовую дифференциацию логотипов:

    08:40

    Шесть мобильных процессоров Core2 переведены на новый степпинг :

    08:27

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.70.334:

    08:25

    IBM рассказала о Lotus Notes для iPhone :

    08:25

    Оригинальная 3D-плата Galaxy 9800GTX поддерживает 3-way SLI:

    08:10

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.88:

    08:00

    PowerColor готовит HD 4870 с 2 ГБ памяти? :

    05:48

    Тройка системных плат MSI DKA790GX с поддержкой CrossFireX и Hybrid CrossFireX:

    01:52

    Hewlett-Packard готовит ноутбуки с сенсорными дисплеями:

    01:10

    Неофициальная информация о DSLR Nikon D90:

    00:50

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