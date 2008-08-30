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    30 августа 2008

    Словари СловоЕд теперь на iPhone и iPod Touch:

    15:25

    Файловые обменники: DC++ v.0.708:

    15:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.43:

    14:35

    Утилиты: TeraCopy v.2.0 Beta 4a:

    14:10

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.4 Build 1185:

    13:45

    Мультимедиа: Reaper v.2.46:

    13:20

    Запись: CopyToDVD v.4.0.14:

    12:55

    Редакторы: Amaya v.10.1 Pre4:

    12:30

    Интернет и сети: VMware Player v.2.0.5 Build 109488:

    12:05

    Веб-браузеры: Flock v.1.25:

    11:45

    120-ГБ накопитель Samsung легко поместится в бумажник:

    11:39

    Первое фото Lenovo ThinkPad X200t :

    11:22

    Архиваторы: WinRAR v.3.80 Beta 5:

    11:20

    Корпус NZXT Whisper: много тишины за 140 долларов:

    11:10

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.6 Build 4804:

    10:55

    abit всё-таки прекращает выпуск системных плат:

    10:51

    Fujitsu Amilo Mini Ui 3520: не потерявший фамильных черт нетбук:

    10:41

    Интернет и сети: The Dude v.3.0 RC1:

    10:30

    NVIDIA готовит 55-нм ответ на ATI Radeon HD 4670?:

    10:15

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.70:

    10:05

    IFA 2008: Samsung представила X360 — интересный ультралёгкий 13,3" ноутбук с продолжительной автономной работой:

    10:01

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.1.4 Build 238:

    09:40

    Intel показала прототип недорогого настольного компьютера:

    09:31

    MSI EX400 — 14,1" компактный медианоутбук на системной логике SiS :

    09:27

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.5.2:

    09:15

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.0.0.688:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 августа):

    08:25

    ASUS PL-X31 HomePlug AV Ethernet Adapter — сетевой адаптер для электропроводки:

    08:02

    Медиаплееры: 1by1 v.1.65:

    08:00

    GAINWARD 9400GT — первая фабрично замедленная карта на GeForce 9400 GT:

    07:34

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