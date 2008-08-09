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    9 августа 2008

    Griffin iTrip Universal — FM-трансмиттер для iPod :

    23:55

    Причина некорректной работы MacBook Pro — дефектный видеоадаптер? :

    23:09

    Общение в сети: mIRC v.6.34:

    13:25

    Утилиты: Process Monitor v.1.37:

    13:00

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.67:

    12:35

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.4.14:

    12:10

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.5.0:

    11:45

    Утилиты: WinMerge v.2.8.6:

    11:20

    Электронный паспорт Великобритании взломали за несколько минут:

    11:09

    ASUS подводит итоги полугодия Eee PC:

    11:06

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.40:

    10:55

    MSI N280GTX-T2D1G Super OC является быстрейшим ускорителем с одним GPU :

    10:46

    GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H: плата на базе AMD 790GX с графикой Radeon HD 3300:

    10:32

    Утилиты: Stick v.2.8.0.76:

    10:30

    Комплекты Antec Multimedia Station добавят функциональности домашнему медиацентру:

    10:09

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.71:

    10:05

    Миниатюрный мобильный ПК Fujitsu LifeBook U2010 представлен официально:

    10:02

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.223 08\08\2008:

    09:40

    EVGA 9800 GTX+ Superclocked и SSC: высокий штатный разгон и умеренная цена:

    09:36

    Цены на DRAM снова пошли вниз, утверждают аналитики:

    09:30

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 38:

    09:15

    Sapphire выпускает HD 4850 с нестандартным охлаждением:

    09:10

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.3.5:

    08:50

    Графика: Blender v.2.47 RC2:

    08:25

    ASUS и Acer пытаются сделать нетбуки бесплатными:

    08:15

    Biostar выпустила плату на чипсете AMD 790GX с расширенными возможностями разгона:

    08:05

    Редакторы: SuperEdi v.4.2.2 U:

    08:00

    Трио корпусов Chieftec для HTPC серии Hi-Fi:

    07:45

    Карманный RAID Addonics рассчитан на два HDD или четыре карты Compact Flash:

    00:05

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