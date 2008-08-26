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    26 августа 2008

    Подробности о плате-монстре GIGABYTE GA-X58-EXTREME для процессоров Intel Core i7 :

    22:36

    ZOTAC представила GeForce 9400GT DDR2 и GeForce 9400GT DDR2 ZONE Edition с пассивным охлаждением :

    22:08

    На NVISION Palit показала NVIDIA GTX 280 с водяным охлаждением:

    21:22

    ASUS My Cinema EHD2-100 / PT / FM / AV / RC — внутренний гибридный TV-тюнер с аппаратным кодированием в MPEG-2:

    19:06

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP3 Update Pack v.1.0.0:

    19:00

    Point of View предлагает видеокарты на базе GeForce 9400 GT с 512 или 1024 МБ памяти:

    18:48

    Мультимедиа: Reaper v.2.45:

    18:35

    NVIDIA официально представила бюджетный адаптер GeForce 9400 GT :

    18:27

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.21:

    18:10

    Elitegroup представила G43T-WM — плату, которую можно включить из интернет с удаленного ПК:

    17:46

    Диагностика: EF Process Manager v.5.00:

    17:45

    Первые фотографии ASUS N10, называемого следующим шагом в развитии нетбуков:

    17:22

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.34:

    17:20

    Утилиты: FastCopy v.1.83:

    16:55

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.68:

    16:30

    Безопасность: ZoneAlarm v.8.0.015.000:

    16:05

    ASUS добавляет стиля кулерам и представляет 120-мм модель Royal Knight:

    16:01

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1l:

    15:40

    В Mac Pro появятся ATI Radeon HD 4870 и 4850? :

    15:20

    Fusion 550R — первый блок питания компании ARCTIC COOLING:

    15:17

    Медиаплееры: Evil Player v.1.25:

    15:15

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 6063:

    14:50

    Резервное копирование: JaBack v.8.06:

    14:25

    NVISION 08 — ViewSonic показала свой первый 120-Гц ЖК-монитор :

    14:16

    Epson анонсирует 3D-дисплей c высоким разрешением:

    14:09

    Безопасность: CounterSpy v.3.1.2252:

    14:00

    N.U.D.E. EX — серия наушников Sony пополнилась двумя новыми моделями:

    13:58

    Утилиты: Stick v.2.8.0.82:

    13:35

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.1.3:

    13:10

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.0.1.0:

    12:45

    Lian-Li: новые корзина для HDD и бловер:

    12:29

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (25.08.2008):

    12:20

    Чистильщики: CCleaner v.2.11:

    11:55

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.11:

    11:30

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.6 Build 800 Beta:

    11:05

    Мультимедиа: LameXP v.3.04 RC2:

    10:40

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.2:

    10:15

    IOGEAR представила удлиннители и переключатели для устройств с разъемами DVI и HDMI:

    10:10

    Apple продолжает тестирование Safari 4 :

    10:04

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.7.0.122:

    09:50

    Epson Stylus Office — новая линейка струйных устройств для SOHO:

    09:37

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.9.1:

    09:25

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.4 Build 64 Final:

    09:05

    К середине сентября NVIDIA заметно ускорит GeForce GTX 260:

    08:53

    Графика: GIMP v.2.4.7:

    08:45

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.223 25\08\2008:

    08:30

    Запись: BurnAware v.2.1:

    08:15

    Диагностика: TaskInfo v.8.0.0.260:

    08:00

    Выпуск iTunes 8 состоится 9 сентября? :

    08:00

    Lexar JumpDrive Secure II Plus — USB-накопитель с удвоенной емкостью — 16 ГБ:

    02:07

    F6 — серия «благоухающих» ноутбуков ASUS :

    01:42

    MSI P45-8D «Memory Lover» — плата с восемью разъемами под память:

    01:20

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