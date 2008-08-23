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    23 августа 2008

    Tsunami eData II 3500 — корпус для внешнего накопителя на двух 3,5-дюймовых HDD:

    17:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.6.2:

    13:25

    20 граммов объемного звука: в ассортименте Creative появился USB-вариант звуковой карты X-Fi:

    13:00

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.7.5:

    13:00

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.0 Build 683 Beta:

    12:35

    К концу августа цены на флэш-память типа NAND упадут еще на 10%:

    12:33

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.08:

    12:10

    SSD в новом Eee PC будет иметь интерфейс SATA:

    12:01

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.7.4:

    11:45

    По следам IDF: плата на чипсете Ibex Peak с процессорным гнездом Socket 1160:

    11:30

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.3:

    11:20

    Утилиты: Autoruns v.9.33:

    10:55

    Файловые обменники: BitComet v.1.0.4:

    10:30

    Утилиты: Glary Utilities v.2.6.1:

    10:05

    Albatron представила Mini Tablet PC с сенсорным экраном — Tee PC:

    09:42

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.8.6:

    09:40

    Графика: TinyPic v.3.14:

    09:15

    Фото дня: близкое знакомство с Radeon HD 4670 (RV730 XT) :

    09:05

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    08:50

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.8.8:

    08:25

    Пару слов о производительности карт серии AMD Radeon HD 4600 :

    08:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 августа):

    08:00

    Новая серия блоков питания Lian Li MAXIMA Force:

    05:30

    Lexar увеличила объем USB-накопителя JumpDrive FireFly до 16 ГБ:

    00:05

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