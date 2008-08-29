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    29 августа 2008

    Microsoft готовит замену лазерным мышам:

    21:37

    NVISION08: NVIDIA сообщила о поддержке SLI в чипсете Intel X58 Express :

    19:20

    Apple обновила Final Cut Express :

    19:03

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.2.0:

    19:00

    Утилиты: EarthView v.3.9.1:

    18:35

    SPF-85H, SPF-85V, SPF-105P и SPF-105V: новая линия фоторамок-мониторов Samsung с сенсорным управлением:

    18:25

    Настройщики: PowerStrip v.3.82:

    18:10

    Lian Li: серия блоков питания Silent Force:

    18:09

    На NVISION08 ZOTAC представила NITRO — гаджет для оверклокеров :

    17:45

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.7.0:

    17:45

    Cray представила высокоэффективную технологию охлаждения для суперкомпьютеров:

    17:34

    Графика: K-3D v.0.7.9.0 Beta:

    17:20

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.41:

    16:55

    Графика: Tux Paint v.0.9.20b:

    16:30

    ELECOM: папка с «амортизатором» для ASUS Eee PC:

    16:09

    Восстановление данных: Recuva v.1.18.344:

    16:05

    Мультимедиа: Fresh View v.7.54:

    15:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.2.0.52:

    15:15

    Автономные тюнеры серии Compro VideoMate V200 поддерживают высокие разрешения:

    15:12

    Запись: CopyToDVD v.4.0.4b:

    14:50

    Безопасность: CounterSpy v.3.1.2315:

    14:25

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.55:

    14:00

    iPhone Software 2.0.2 улучшает качество 3G-связи? :

    13:43

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP3 Update Pack v.1.0.0a:

    13:35

    Мультимедиа: LameXP v.3.04 RC4:

    13:10

    Софт для сотовых: Floola v.3.4.0:

    12:45

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 7013:

    12:20

    Восстановление данных: R-Studio v.4.5 Build 127472:

    11:55

    Чистильщики: System Cleaner v.5.60d:

    11:30

    Неподтвержденные спецификации DSLR Canon EOS 5D Mark II:

    11:28

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.6 Beta 2:

    11:05

    Apple подтвердила планы выпуска апдейта iPhone software в сентябре :

    10:53

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    10:40

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.9:

    10:15

    Logicube SuperSonix позволит быстро создать копию винчестера без участия ПК:

    10:12

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.2 Build 2540:

    09:50

    Acer и ASUSTeK Computer переоценили нетбуки, считает глава Wistron:

    09:30

    Настройщики: Super Utilities v.8.5:

    09:25

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.35:

    09:05

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:45

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.100:

    08:30

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.5.6:

    08:15

    ASUS My Cinema-PS2 - 100/PS/FM/AV/RC Hybrid TV Card — тюнер с поддержкой стандартов DVB-S и PAL:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 августа):

    08:00

    Apple выпустила ProRes QuickTime Decoder 1.0 :

    05:45

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