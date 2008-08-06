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    6 августа 2008

    Numonyx и Hynix будут совместно работать над освоением новых технологий для производства флэш-памяти:

    23:33

    Pioneer обещает 500-ГБ диски Blu-ray уже довольно скоро:

    21:50

    Gainward HD4850 512MB Golden Sample предлагает свою систему охлаждения и высокие частоты:

    21:24

    Elpida и Suzhou Venture Group создадут СП в Китае для производства памяти :

    21:17

    AMD планирует добавить полную поддержку Microsoft DirectX 11 и OpenCL в SDK для GPGPU:

    21:11

    ASUS представила беспроводной игровой контроллер — Eee Stick :

    20:10

    Patriot Extreme Vortex Cooling Fan — кулер для памяти с частотой вращения 5000 об/мин.:

    19:08

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.529:

    19:00

    Общение в сети: ooVoo v.1.7.1.38:

    18:35

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.9.9:

    18:10

    CD/DVD: UltraISO v.9.3.0.2612:

    17:45

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.2.272:

    17:20

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.11.6.0 Build 1:

    16:55

    Настройщики: Fresh UI v.8.12:

    16:30

    Мультимедиа: MagicScore Maestro/Classic v.5.345:

    16:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 RC7:

    15:40

    USB-видеокарта TRITTON SEE2 Xtreme поддерживает разрешение 1920 x 1200... или даже 2048 x 1280?:

    15:36

    Файловые менеджеры: FreeCommander v.2008.06a:

    15:15

    Настройщики: NiBiTor v.4.4:

    14:50

    Radeon HD 4870 X2 появляются в европейских магазинах, первые цены:

    14:48

    Elpida готова выпускать модули FB-DIMM наибольшего в мире объема, 16 ГБ:

    14:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (05.08.2008):

    14:25

    «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за июль 2008 года:

    14:19

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.3.0.487:

    14:00

    MSI PR201 — легкий ноутбук на платформе Intel Centrino 2 для тех, кто много путешествует:

    13:35

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.8.0 Beta:

    13:35

    Apple разработала новую док-станцию для iPhone :

    13:17

    Утилиты: Foxit Reader v.2.3 Build 3201:

    13:10

    Графика: K-3D v.0.7.8.0 Beta:

    12:45

    Утилиты: WinSnap v.2.1.5:

    12:20

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 37:

    11:55

    Вышла настольная платформа AMD 790GX c самым быстрым в мире mGPU и поддержкой ATI CrossFireX:

    11:33

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6081:

    11:30

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.4.0.0.44:

    11:05

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.7:

    10:40

    Кодеки: DivX v.6.8.4.5:

    10:15

    Утилиты: WinMerge v.2.11.1.3 (Exp):

    09:50

    Настройщики: Ace Utilities v.4.2:

    09:25

    Утилиты: MessenPass v.1.21:

    09:05

    ПО iSync plug-ins 6.2 расширяет список поддерживаемых мобильных телефонов :

    08:51

    Софт для сотовых: Floola v.3.3.0:

    08:45

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.41:

    08:30

    Настройщики: Vista Manager v.1.5.4:

    08:15

    Медиаплееры: WinAmp v.5.541 Final:

    08:00

    Фото дня: MicroCOOL Banchetto 101, «невидимый» корпус:

    07:56

    Matrox добавляет в TripleHead2Go Digital Edition поддержку wide-мониторов и огромного разрешения :

    06:28

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