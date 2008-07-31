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    31 июля 2008

    VMware выпускает Fusion 2 beta 2 :

    23:22

    Трио разноцветных внешних жёстких дисков Toshiba:

    22:19

    PENTAX Optio M60: 10 компактных мегапикселей:

    20:44

    Каким может быть внешний винчестер для прекрасного пола?:

    20:00

    Apple выпустила iTunes 7.7.1 :

    19:56

    GIGABYTE выпускает надежные графические ускорители на базе GeForce 9800 GT с технологией Ultra Durable 2:

    19:44

    В фабрично разогнанных 3D-платах Leadtek WinFast PX9500 GT используется эксклюзивная компоновка:

    19:25

    HP передает исходный код AdvFS в сообщество Open Source:

    18:49

    K4800 — второй «корпоративный компьютер-куб» компании Shuttle :

    17:56

    ZOTAC представила карты GeForce 9800 GT и GeForce 9800 GT AMP! Limited Edition:

    17:03

    FTP-серверы: Serv-U v.7.2.0.1:

    16:30

    Каталогизаторы: All My Movies v.4.9 Build 1257:

    16:05

    Архиваторы: 7-Zip v.4.59 Alpha 6:

    15:40

    Первые сведения о ноутбуке Lenovo IdeaPad G430:

    15:28

    Sony VAIO Z570 — 13" ноутбук, комбинирующий графику NVIDIA и Intel:

    15:20

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.7.1:

    15:15

    ECS представляет видеокарту GeForce 9800 GT Rainbow Six Vegas 2 для заядлых геймеров:

    14:53

    HP откликнулась на проблему с дефектными мобильными компонентами NVIDIA:

    14:50

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4297:

    14:50

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.24:

    14:25

    Китай готов начать производство оптических носителей нового поколения собственной разработки:

    14:10

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.9.3.0:

    14:00

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.6:

    13:35

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.2:

    13:10

    Мультимедиа: Fresh View v.7.52:

    12:45

    Чистильщики: Clean Space v.14.6.0.0:

    12:20

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1573:

    11:55

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.46:

    11:30

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.466:

    11:05

    NVIDIA постарается выпустить 55-нм версию GeForce 9500 GT до конца года :

    10:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (30.07.2008):

    10:40

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.10:

    10:15

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1462 Beta:

    09:50

    Сможет ли NVIDIA GeForce GTX 280 хоть как-то противостоять AMD R700?:

    09:45

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.25:

    09:25

    Чистильщики: CCleaner v.2.10:

    09:05

    Virage Logic раскрыла один из секретов ATI Radeon HD 4800 :

    09:01

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.6 Build 4735:

    08:45

    Intel Core 2 Quad Q8200 будет дороже, чем ожидали:

    08:35

    CMS Products зашифровала USB-накопители Vault OTG :

    08:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.171:

    08:30

    Nano L2100 против Atom 230, или может ли VIA обогнать Intel?:

    08:20

    Плата ASUS M3A79-T DELUXE использует чипсет AMD 790FX + SB750:

    08:18

    Hitachi продолжила «терабайтную эру» выпуском двух винчестеров большого объема :

    08:15

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.82:

    08:15

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.52:

    08:00

    Imation увеличила объем миниатюрного внешнего HDD Apollo до 500 ГБ:

    01:05

    Корпуса Infinity и Infinity ZOR пополняют ассортимент AKASA:

    00:31

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