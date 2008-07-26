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    26 июля 2008

    Lexar Media начала поставки модулей памяти Crucial Ballistix PC3-10600 и PC3-14400:

    20:33

    Клавиатура Thanko USB Cooler Keyboard поможет тем, у кого потеют руки:

    18:21

    Концепт Alien Mouse: какой может быть инопланетная мышь:

    17:18

    ZOTAC готовит GeForce 9600 GT с шестью внешними интерфейсами:

    17:15

    KDDI продемонстрировала передачу по ИК-каналу со скоростью 1 Гбит/с:

    16:05

    Три цвета: черный, белый, красный — новые 4-ГБ наборы модулей памяти DDR2 Mushkin X-Line:

    15:35

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.3.382:

    14:00

    Western Digital купила разработчика HDD-контроллеров:

    13:58

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.2.0.0.16:

    13:35

    Клавиатура Sandberg Touchpad Keyboard: еще один способ управлять ПК с дивана:

    13:21

    Chartered Semiconductor Manufacturing продолжит осваивать 45-нм производство, несмотря на грустные перспективы бизнеса:

    13:15

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.8.0.156 Build 1345:

    13:10

    Спецификации и фото крохотного ноутбука Fujitsu Lifebook U2010 весом в 680 граммов:

    12:55

    Checkpoint Friendly Laptop Bag — сумка, из которой при досмотре в аэропорту ноутбук можно не доставать :

    12:51

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.156a1345:

    12:45

    Корпус Lancool PC-K12: еще одна модель молодого бренда:

    12:28

    Настройщики: Game Accelerator v.7.6:

    12:20

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.4.6:

    11:55

    Стандартизован «медный FireWire» для автомобильной электроники:

    11:52

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.7.0 Beta:

    11:30

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.0.1:

    11:05

    Медиаплееры: BlazeMedia Pro v.8.02:

    10:40

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.170:

    10:15

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 5 v.5.05:

    09:50

    Утилиты: BySoft FreeRAM v.4.0.5.303:

    09:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (25.07.2008):

    09:05

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.06:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.175.31 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июля):

    08:00

    Фото дня: ноутбук Bentley:

    06:43

    Кулер Thermaltake V1 AX охладит горячий CPU и украсит собой корпус:

    06:42

    SanDisk: Windows Vista — не для SSD :

    06:41

    MSI GX620: игровой ноутбук на платформе Intel Centrino 2:

    06:40

    Hydra — набор из 3D-ускорителей ECS 9800GTX+ и системы СВО Thermaltake для энтузиастов:

    02:56

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