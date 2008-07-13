  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 июля 2008

    Док Brando SATA HDD Multimedia Dock заодно выполняет функцию проигрывателя :

    23:38

    NEC Electronics расширила линейку 32-разрядных микроконтроллеров V850:

    22:10

    Ноутбук V12 Design с двумя сенсорными экранами: пока концепт, а через два года — массовый продукт?:

    18:02

    Тюнер Leadtek WinFast PxDTV1300 T — для уверовавших в цифровое вещание:

    17:35

    У Samsung готовы к выпуску ноутбуки на платформе Intel Centrino 2:

    17:34

    HTPC-корпуса Lian-Li PC-C36 и PC-C37 рассчитаны на системные платы типоразмера micro-ATX:

    16:55

    Первые фото и результаты тестов 45-нм процессора Phenom:

    16:39

    Клавиатура Elixr, первая в игровой серии OCZ :

    16:38

    Apple выпустила апдейт Mac OS X для работы с MobileMe :

    16:35

    Mionix Saiph: быстрые мыши родом из Швеции:

    15:16

    OCZ выпускает двухканальную память DDR2 PC2-8000 объемом 4 ГБ с логотипом SLI-Ready:

    13:58

    Конструкторы Belkin выбрали вертикальную компоновку для беспроводных маршрутизатров:

    11:46

    В США заработал дисплей с самым высоким в мире разрешением — 287 миллионов пикселей:

    11:18

    Карманный сервер KANSHI BlockS Pro присмотрит за двумя с половиной сотнями сетевых устройств :

    10:44

    Разработка eASIC позволила значительно улучшить мобильный 3D-ускоритель:

    10:20

    Некоторые системы для Bloomfield смогут поддерживать SLI?:

    10:00

    Apple выпустила iPod touch 2.0 Software Update :

    05:05

    Для монитора AOC 2230Fm ПК является «опцией»:

    00:33

    Intel Core 2 Duo E8600 разогнали до 6,15 ГГц:

    00:20

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018