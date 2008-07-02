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    2 июля 2008

    Advanced Media выбрала для SSD с интерфейсом IDE память типа SLC NAND:

    21:55

    AMD начинает продажи Phenom X4 9950 Black Edition и пары энергоэффективных CPU :

    21:12

    Sigma Designs CoAir — первый чипсет, объединивший беспроводную сеть, коаксиальный кабель и витую пару:

    20:40

    У Mobile WiMAX может не оказаться будущего, утверждают эксперты Frost & Sullivan :

    19:29

    NVIDIA выделила университету Иллинойса $500000 на продвижение CUDA:

    19:02

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.0.6.3:

    18:10

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.14.10:

    17:20

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.10:

    16:55

    Ассортимент Nikon полнила профессиональная вспышка Speedlight SB-900 :

    16:37

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.20:

    16:30

    Новая версия ПО для управления антивирусными решениями ESET Remote Administrator :

    16:29

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.0.1:

    16:05

    Доля AMD на рынке микропроцессоров продолжает расти, а Intel — уменьшаться, свидетельствуют аналитики iSuppli:

    15:55

    Графика: Tux Paint v.0.9.20:

    15:40

    Администрирование: NT Toolkit v.1.95:

    15:15

    BFG Technologies выпустила разогнанные версии GeForce GTX 260 — GTX 260 OC2 и OCX:

    15:00

    Microsoft выпустила RDC Client 2 для Mac:

    14:51

    Графика: TwistedBrush v.15.47:

    14:50

    Интернет и сети: Network Mechanic v.3.0:

    14:25

    Фото дня: ASUS Eee Monitor, соперник Apple iMac?:

    14:05

    Графика: XnView v.1.94 Beta 3:

    14:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (30.06.2008):

    13:35

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.4.0.0.35:

    13:10

    Настройщики: nLite v.1.47:

    12:45

    «Круглый ПК» Sony VAIO VGX-TP1 стал мощнее:

    12:38

    Общение в сети: Xfire v.1.94 Build 32716:

    12:20

    Десктоп MSI Wind появится в Европе в сентябре, новые фото и подробности о нём:

    12:08

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.2.3.444:

    11:55

    Lenovo представляет IdeaCenter K210, свой первый массовый ПК для домашних пользователей:

    11:31

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.61:

    11:30

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 3.0 Build 1001:

    11:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.10b:

    10:40

    Мониторинг: PerfMonitor v.1.0.0.8:

    10:15

    Тестовые приложения: HeavyLoad v.2.4:

    09:50

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    09:25

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:45

    Обновление драйверов для устройств ATI HDMI Audio:

    08:30

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.177.41 для видеокарт и графических процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 июля):

    08:00

    Результаты тестов с совместным участием Radeon HD 4850 и Intel Nehalem:

    07:45

    Walton Chaintech представила память APOGEE GT с поддержкой EPP :

    05:20

    Adium для Mac OS X временно не работает с ICQ:

    04:22

    SentrySafe выпускает 250-ГБ внешний винчестер, защищенный от воды и огня:

    01:34

    План выпуска чипсетов AMD говорит о поддержке DDR3 в 1 квартале 2009 г.:

    00:31

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