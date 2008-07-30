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    30 июля 2008

    Lenovo выйдет на рынок нетбуков очень скоро:

    22:57

    NVIDIA незаметно переводит GeForce 9600 GT на новый техпроцесс:

    22:12

    The Missing Sync for Symbian поможет синхронизировать смартфоны с Mac :

    21:22

    Новый MacBook получит стеклянный трекпад? :

    18:55

    BIOSTAR представила Sigma Gate V9503GT21 и V9502GT51 — пару бесшумных адаптеров на GeForce 9500GT :

    18:21

    Apple выпустила новые драйверы для принтеров Lexmark :

    18:15

    Adobe выпускает Photoshop Lightroom 2:

    16:29

    I-O Data тоже представила 8-скоростный привод Blu-ray :

    15:54

    Web-камера, микрофон, вентилятор и светодиодная лампа — что у них общего?:

    15:49

    VIZIO готовит к выпуску 26-дюймовый мультимедийный монитор высокого разрешения:

    15:05

    Утилиты: Video Thumbnails Maker by Scorp:

    13:50

    Утилиты: Phone Xpress v.1.1.312 Beta:

    13:25

    100-долларовые ноутбуки появятся не раньше, чем через три года, считают аналитики Gartner:

    13:00

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.08:

    13:00

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.7.1:

    12:35

    Вышел первый 15,4-дюймовый ноутбук с GPU NVIDIA Quadro FX 3600M :

    12:25

    Диагностика: EF System Monitor v.5.00:

    12:10

    Файловые обменники: eMule v.0.49b Beta 2:

    11:45

    Суперкомпьютер Cray XT4 позволил «просчитать» самую крупномасштабную модель термоядерного синтеза в мире:

    11:27

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 2008 Build 61:

    11:20

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.3.10:

    10:55

    Безопасность: WinLock v.4.67:

    10:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.7.5:

    10:05

    AMD скоро раскроет подробности секретной стратегии реорганизации производства?:

    09:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.1.3.40:

    09:40

    Восстановление данных: Recuva v.1.17.339:

    09:15

    Утилиты: SkinStudio v.6.2:

    08:50

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.3:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июля):

    08:00

    NVIDIA официально представила три настольных GPU серии GeForce 9 — GeForce 9800 GTX+, 9800 GT и 9500 GT:

    01:40

    Galaxy — 7 видеокарт GeForce 9500GT на любой вкус — от низкопрофильных до быстрых фабрично разогнанных:

    01:12

    Newton Peripherals расширила семейство Bluetooth-манипуляторов моделью MoGo Presenter Mouse PC:

    00:40

    ПК Dell Studio Hybrid: компактно, стильно, недешево:

    00:16

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