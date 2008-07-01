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    1 июля 2008

    «ПК-салфетка» победил в конкурсе Microsoft:

    19:59

    OCZ Technology выпустила недорогие 2,5-дюймовые SSD объемом 32, 64 и 128 ГБ:

    19:25

    Специалисты Amkor разработали новую технологию упаковки чипов — FCMBGA:

    18:35

    Кодеки: Codec v.8.3:

    18:10

    CSR добавляет поддержку Bluetooth v2.1 в бортовые системы автомобилей:

    18:08

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.85a:

    17:45

    Кодеки: DivX v.6.8.3.18:

    17:20

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.94:

    16:55

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.85:

    16:30

    Старт продаж защищенной операционной системы TrustVerse Linux XP Desktop:

    16:27

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.4.5 Beta:

    16:05

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.0.4.1045:

    15:40

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.82:

    15:15

    Утилиты: Daphne v.1.36:

    14:50

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.28:

    14:25

    Вышла вторая полнокадровая зеркальная камера Nikon — D700:

    14:21

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1g:

    14:00

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.0.7:

    13:35

    Lian-Li Tyr X2000 — немаленький корпус для HTPC или игрового ПК:

    13:13

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 17:

    13:10

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1416 Beta:

    12:45

    Аналитики InSpectrum уточнили размер партии бракованной памяти Samsung:

    12:36

    Настройщики: PowerStrip v.3.80 Beta:

    12:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.0.7:

    11:55

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.0:

    11:30

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1570:

    11:05

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.1.2 Build 649:

    10:40

    Диагностика: Central Brain Identifier Black Edition v.1.0.0.5 Build 0629 Beta:

    10:15

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.13:

    09:50

    Apple обновила firmware AirPort BaseStation и Time Capsule:

    09:47

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.2.4:

    09:25

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.1.0.0:

    09:05

    Scythe обновила многофункциональную панель Kama Panel 2:

    08:53

    Тестовые приложения: MemTest v.3.7:

    08:45

    Утилиты: GPU-Z v.0.2.5:

    08:30

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.175.19 для видеокарт и графических процессоров NVIDIA:

    08:15

    AMD демонстрирует мощь R700 и говорит об изменении подхода к выпуску новых продуктов:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 июля):

    08:00

    Topower выпускает мощные блоки питания PowerBird с модульной системой кабелей:

    07:44

    Полку ASUS Eee PC прибыло: фото и свойства новых Eee PC 903, Eee PC 904 и Eee PC 905 :

    07:29

    Исследователи изучили скоростные характеристики дисков WD VelociRaptor в режиме RAID 5 :

    06:36

    Apple выпустила Safari 3.1.2:

    05:32

    Apple выпустила Security Update 2008-004 для Tiger:

    05:05

    Apple выпустила Mac OS X 10.5.4:

    04:43

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