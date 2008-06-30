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    30 июня 2008

    iAntiVirus — антивирус от PC Tools для Mac:

    23:35

    ZDNet предлагает средство для оверклокинга Mac Pro:

    22:30

    VA2626wm — большой монитор ViewSonic с поддержкой 1080p Full-HD:

    22:11

    Пользователи жалуются на работу видео в MacBook Pro:

    18:37

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.2:

    16:30

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.15.1:

    16:05

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.36:

    15:40

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.5.2:

    15:15

    Утилиты: WinGuggle v.1.4:

    14:50

    Настройщики: WinBubble v.1.73:

    14:25

    Мультимедиа: Fresh View v.7.50:

    14:00

    Запись: CDBurnerXP v.4.1.2.678:

    13:35

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.19:

    13:10

    Утилиты: SUMo v.1.10:

    12:45

    Мультимедиа: InstalledCodec v.1.02:

    12:20

    Diamond выпустит ATI Radeon HD 4870 XOC Black Edition с рекордными частотами?:

    12:01

    ZOTAC GeForce GTX 260 AMP! Edition: претендент на звание быстрейшей GeForce GTX 260:

    11:57

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 11140 Beta:

    11:55

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.35:

    11:30

    Плата VIA EPIA P700 уместила многое в размер 10 х 7 см:

    11:06

    Софт для сотовых: Floola v.3.0.0:

    11:05

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.9.1:

    10:40

    Утилиты: Outlook on the Desktop v.1.4.4:

    10:15

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.6 RC1:

    09:50

    Диагностика: CPU-Z v.1.46:

    09:25

    Очевидцы делятся впечатлениями от демонстрации AMD Cinema 2.0:

    09:09

    Диагностика: HWMonitor v.1.1.0:

    09:05

    Диагностика: NextSensor v.2.7.5.0 Build 0629:

    08:45

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.7:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 29 июня 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 июня 2008 года):

    08:00

    Гибридный тюнер Leadtek WinFast ExDTV2300 H оснащен интерфейсом ExpressCard:

    00:44

    Кулер Cooler Master V8 отведет от процессора до 180 Вт тепла:

    00:42

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