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    16 июня 2008

    ZOTAC GeForce GTX 280 AMP! Edition — самый быстрый представитель из рассмотренных GeForce GTX 200? :

    20:55

    BFG Technologies анонсирует разогнанные варианты GeForce GTX 280 и GTX 260:

    20:45

    NVIDIA официально представила карты GeForce GTX 260 и 280:

    18:36

    Блок питания SilverStone Nightjar SST-ST45NF: 450 Вт мощности и 0 дБа шума:

    18:23

    ASUS ENGTX280 / ENGTX260: первые ускорители на базе GeForce GTX 280 / GTX 260:

    18:03

    Lian Li PC-P80R — оправданно дорогой корпус размера Full Tower для AMD Spider?:

    17:45

    PowerColor HD 4850 — начало продаж и цены в Гонконге до официального выхода:

    16:30

    Сформирован открытый патентный альянс для продвижения технологии WiMAX 4G:

    16:17

    AMD будет эксклюзивно использовать разъем PCI Express External в течение года:

    14:50

    Еще один способ установки Mac OS X на PC:

    14:28

    «Лаборатория Касперского»: восстановление файлов после атаки Gpcode.ak возможно:

    13:07

    Детальные снимки GeForce GTX 280:

    12:27

    HP iPAQ 914: функциональный коммуникатор с WinMobile 6.1:

    12:04

    Аналитики прочат гибким дисплеям большое будущее :

    11:58

    По следам Computex 2008: «живая» демонстрация работы VIA Nano:

    11:19

    Процессор AMD первым взял высоту 1 TFLOPS:

    11:05

    Двухъядерные процессоры AMD K10 (Kuma): быть или не быть?:

    10:58

    GeForce GTX 280 и Radeon HD 4850 уже доступны для заказа, первые розничные цены:

    10:42

    Apple выпустила обновления Xsan 2.1:

    10:10

    AMD выпускает еще один вариант ATI Radeon HD 3870:

    10:01

    IBM и Tokyo Ohka Kogyo обещают сделать солнечные батареи массовыми:

    09:42

    Остерегайтесь подделок: опубликовано «фото» зеркальной камеры Nikon D90:

    09:01

    iPhone 3G имеет два датчика близости:

    08:43

    Packard Bell выпускает ноутбуки на платформах Intel Centrino 2 и AMD Puma:

    08:00

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