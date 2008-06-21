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    21 июня 2008

    «Вертикальная мышь» WOW-PEN Joy добралась до потребителей:

    21:05

    Элегантный настольный «литровый» ПК ASUS Eee Box представлен официально:

    19:30

    Toppan Printing и IBM приступают к разработке технологии выпуска 22-нм фотошаблонов :

    13:40

    Разработка NEC делает возможной запись Blu-ray со скоростью 8x :

    13:22

    «Очная ставка» NVIDIA GeForce 9800 GTX+ и AMD Radeon HD 4850 в пяти современных играх:

    13:02

    Нетбукам придется тяжело в борьбе с ноутбуками, считает руководитель Wistron:

    13:00

    CoolIT Systems NV200 VGA Coldplate охладит самые быстрые видеокарты:

    12:57

    Процессор Phoenix потребляет в 30000 раз меньше энергии в спящем режиме, чем сопоставимые модели:

    12:28

    «Живое» фото двухпроцессорного ускорителя AMD R700:

    12:22

    «Гоночный» коммуникатор ASUS-Lamborghini ZX1:

    12:19

    NHK показала 300-дюймовый экран Super Hi-Vision разрешением 7680 x 4320 пикселей:

    12:08

    Intel: встроенная в процессоры память 2T-DRAM существенно поднимет их производительность:

    12:03

    ASUS ARES CG6155: бескомпромиссный боевой ПК:

    11:56

    Фото дня: NVIDIA GeForce 9800 GTX+ на 55-мм GPU снаружи и изнутри:

    11:35

    Microsoft обязали заплатить полмиллиарда долларов за нарушение двух патентов:

    11:08

    MSI представляет свои продукты на базе Radeon HD 4850 / Radeon HD 4870:

    10:42

    MEN Micro выпустила необслуживаемый моноблочный компьютер на Intel Atom:

    10:42

    Монитор Dell UltraSharp 2709W: добротные и доступные 27 дюймов:

    10:25

    Оптические накопители Blu-ray для ПК дешевеют не только в Китае, но этого пока мало:

    10:24

    Один за всех: адаптер для подключения устройств с интерфейсом SATA, CF и IDE к порту USB 2.0:

    10:10

    Подставка LapWorks Gamers Desk — любителям играть на ПК, сидя на диване:

    10:07

    Скрытый козырь NVIDIA: GeForce PhysX:

    10:01

    AMD Radeon HD 4850 подешевел уже на старте продаж: ответ на выпуск GeForce 9800 GTX+?:

    10:00

    Загрузить ОС менее чем за секунду? Вполне возможно, доказывает Technologic Systems:

    09:56

    SandDisk начинает продажу мобильных карт памяти «премиум-класса»:

    08:10

    Sony Ericsson представила HSPA-модемы с USB-подключением MD400 и MD400g:

    01:32

    Scythe представила тонкий и бесшумный кулер для HDD — Kaze Jyu Slim :

    01:07

    SanDisk и Toshiba вместе будут создавать трехмерную флэш-память:

    00:42

    BenQ E2200HDA — монитор, поддерживающий разрешение 1920x1080 для работы с Full-HD 1080p:

    00:09

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